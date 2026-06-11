Anpfiff für die Ohren: Die schönsten Fußball-Hörspiele zur WM 2026

Die Fußball-WM 2026 steht vor der Tür und die Vorfreude steigt. Für kleine Fußballfans gibt es jetzt den passenden Hörspiel-Soundtrack: Unsere Fußball-Playlist vereint spannende Geschichten, lustige Abenteuer und jede Menge Wissenswertes rund um den beliebtesten Sport der Welt. Ob auf langen Autofahrten, zwischen den Spielen oder beim gemütlichen Hören zu Hause – hier kommen Fußballbegeisterte voll auf ihre Kosten.

Conni reist mit ihrer Klasse in ein Fußballcamp und freut sich auf das große Abschlussturnier. Doch auf dem Platz und daneben kommt es zu Streit, unfairen Aktionen und falschen Anschuldigungen. Eine spannende Geschichte über Teamgeist, Fairplay und Freundschaft. reist mit ihrer Klasse in ein Fußballcamp und freut sich auf das große Abschlussturnier. Doch auf dem Platz und daneben kommt es zu Streit, unfairen Aktionen und falschen Anschuldigungen. Eine spannende Geschichte über Teamgeist, Fairplay und Freundschaft.

Wo wurde Fußball erfunden? Wie funktionieren Vereine und Wettbewerbe? Und wer sind die größten Stars des Sports? Dieses Hörspiel beantwortet viele spannende Fragen und vermittelt kindgerecht Wissen rund um die Welt des Fußballs.

Bagger Ben und seine Freunde treten gegen eine Mannschaft aus Straßenfahrzeugen an. Dabei lernen sie, dass nicht Schnelligkeit allein über Sieg oder Niederlage entscheidet. Eine liebevolle Geschichte über Zusammenhalt, Fairness und die eigenen Stärken. und seine Freunde treten gegen eine Mannschaft aus Straßenfahrzeugen an. Dabei lernen sie, dass nicht Schnelligkeit allein über Sieg oder Niederlage entscheidet. Eine liebevolle Geschichte über Zusammenhalt, Fairness und die eigenen Stärken.

In Entenhausen steht das wichtigste Fußballspiel des Jahres bevor. Micky Maus trainiert den 1. FC Entenhausen, während die gegnerische Mannschaft mit allerlei Tricks arbeitet. Ein turbulentes Fußballabenteuer voller Spannung und Humor.

Die Klasse 3a möchte endlich gegen die ältere 4b gewinnen. Doch erst als die Mannschaft lernt, zusammenzuhalten, scheint der große Traum vom Sieg möglich zu werden. Eine mitreißende Geschichte über Teamwork und Zusammenhalt.

Für ein besonderes Fußballspiel bauen Phineas und Ferb kurzerhand ein eigenes Stadion. Doch natürlich läuft nicht alles nach Plan. Ein verrücktes Abenteuer voller Erfindungsgeist, Fußballspaß und typisch chaotischer Phineas-und-Ferb -Momente.

Conni trainiert begeistert im Fußballverein und fiebert ihrem ersten Punktspiel entgegen. Als sie kurz vor dem großen Tag krank wird, steht ihr Traum plötzlich auf dem Spiel. Eine warmherzige Geschichte über Durchhaltevermögen und die Freude am Fußball.

Warum fasziniert Fußball Menschen auf der ganzen Welt? Was bedeutet Abseits und wie wird man Profi? Dieses Hörspiel erklärt die Grundlagen des Sports verständlich und spannend für jüngere Fußballfans.

Benni und Klara begleiten ihren Freund Olli, einen echten Fußballprofi, zu einem wichtigen Aufstiegsspiel. Dabei erhalten junge Hörerinnen und Hörer spannende Einblicke in den Alltag eines Profisportlers.

Zoé und Finn landen durch einen magischen Schrank auf einem tropischen Fußballplatz. Dort helfen sie einer Schildkröte mit Kreativität und Teamgeist. Eine fantasievolle Geschichte, die Fußball mit Abenteuer verbindet.

Ob spannende Turniere, lustige Fußballspiele oder faszinierendes Wissen über den Sport – unsere Fußball-Playlist bietet abwechslungreiche Unterhaltung für die ganze Familie. Die komplette Playlist findet ihr auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Viel Spaß beim Hören und Mitfiebern! ⚽️?