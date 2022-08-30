Bastelt mit dieser einfachen Anleitung eine persönliche Schultüte zum Schulstart

Die Einschulung ist für Kinder und Eltern ein ganz besonderer Tag. Neben Schulranzen, Federmäppchen und dem ersten Stundenplan darf dabei natürlich auch eine liebevoll gestaltete Schultüte nicht fehlen.

Ihr möchtet die Schultüte für euer Kind selbst basteln? Mit dieser einfachen Anleitung gestaltet ihr eine individuelle ABC-Schultüte, die sich nach Lust und Laune verzieren und befüllen lässt.

Das benötigt ihr für die selbst gebastelte Schultüte

einen Schultütenrohling

Moosgummi-Aufkleber oder andere dekorative Aufkleber

bunten Poster- oder Bastelkarton

einen Klebestift

eine Schnur oder ein schönes Geschenkband

eine Schere

optional: Buntstifte, Bastelfarben, Glitzer, Kreide oder weitere Dekorationen

Wichtig: Kinder sollten eine Schere nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine ABC-Schultüte

Für unsere ABC-Schultüte haben wir zunächst zwei Rechtecke aus Bastelkarton ausgeschnitten: ein braunes und ein schwarzes Rechteck. Das braune Rechteck sollte an jeder Seite ungefähr einen Zentimeter größer sein als das schwarze.

Klebt anschließend das schwarze Rechteck mittig auf den braunen Karton. Danach befestigt ihr beide Rechtecke zusammen auf dem Schultütenrohling. So entsteht eine kleine Schultafel.

Die Tafel könnt ihr zusätzlich mit Kreide, einem kleinen selbst gebastelten Schwamm oder Buchstaben und Zahlen verzieren. Lasst den Kleber gut trocknen, bevor ihr mit der weiteren Dekoration beginnt.

Nun könnt ihr die Moosgummi-Aufkleber auf der Schultüte verteilen. Ordnet sie ganz nach eurem Geschmack an oder versteckt mit Buchstaben kleine Botschaften, den Namen des Kindes oder das Datum der Einschulung.

Mit Buntstiften, Farben, Glitzer und weiteren Kartonformen könnt ihr die Schultüte anschließend individuell gestalten. Besonders schön wirkt sie, wenn ihr Farben oder Motive verwendet, die euer Kind besonders gerne mag.

Schultüte befüllen und verschließen

Sobald alle Verzierungen vollständig getrocknet sind, könnt ihr die Schultüte befüllen. Geeignet sind zum Beispiel kleine Süßigkeiten, Stifte, Radiergummis, Aufkleber, Bücher oder andere kleine Überraschungen für den Schulstart.

Zum Schluss verschließt ihr die Schultüte mit einer Schnur oder einem dekorativen Band. Damit ist eure selbst gebastelte Schultüte bereit für den ersten Schultag.

Viel Freude beim Basteln und einen wunderschönen Schulstart!