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Bunte Frühlingsgrüße: DIY-Tulpen aus Klopapierrollen

Frühlingstulpen
20.03.2026
Wenn die Tage heller werden und die Natur langsam erwacht, wächst auch die Lust auf kreative Bastelideen. Dieses einfache DIY-Projekt bringt frische Farben ins Zuhause und sorgt ganz nebenbei für gemeinsame Familienmomente.
Zum Nachbasteln braucht ihr:
  • leere Klopapierrollen
  • Pinsel
  • Bleistift
  • Schere
  • bunte Farben
Und so geht’s:
  1. Als Erstes drückt ihr die Klopapierrolle vorsichtig flach.
  2.  Dann malt ihr euch die Form einer Tulpe auf.
  3. Jetzt schneidet ihr eure Tulpe entlang der Linien aus.
  4. Danach könnt ihr sie in euren Wunschfarben anmalen.
Und schon sind eure selbstgemachten Frühlingstulpen fertig!
Unser Tipp für noch mehr Bastelfreude: Die passende musikalische Begleitung liefert die Playlist “Frühlingslieder für Kinder 2026” – perfekt, um gemeinsam in Frühlingsstimmung zu kommen.

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