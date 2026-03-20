Bunte Frühlingsgrüße: DIY-Tulpen aus Klopapierrollen

Wenn die Tage heller werden und die Natur langsam erwacht, wächst auch die Lust auf kreative Bastelideen. Dieses einfache DIY-Projekt bringt frische Farben ins Zuhause und sorgt ganz nebenbei für gemeinsame Familienmomente.
Zum Nachbasteln braucht ihr:
- leere Klopapierrollen
- Pinsel
- Bleistift
- Schere
- bunte Farben
Und so geht’s:
- Als Erstes drückt ihr die Klopapierrolle vorsichtig flach.
- Dann malt ihr euch die Form einer Tulpe auf.
- Jetzt schneidet ihr eure Tulpe entlang der Linien aus.
- Danach könnt ihr sie in euren Wunschfarben anmalen.
Und schon sind eure selbstgemachten Frühlingstulpen fertig!
Unser Tipp für noch mehr Bastelfreude: Die passende musikalische Begleitung liefert die Playlist “Frühlingslieder für Kinder 2026
” – perfekt, um gemeinsam in Frühlingsstimmung zu kommen.