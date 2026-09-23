Various Artists | News | Der Räuber Hotzenplotz sorgt für jede Menge Wirbel

Various Artists
HomeHomeNewsNewsMusikMusikVideosVideosBiografieBiografie

Der Räuber Hotzenplotz sorgt für jede Menge Wirbel

News Banner-26.png
02.10.2026
Wenn Der Räuber Hotzenplotz auftaucht, ist Ärger meist nicht weit. Mal verschwindet Großmutters geliebte Kaffeemühle, mal geraten Kasperl und Seppel in seine Gewalt und später wird sogar Großmutter entführt. Doch die beiden Freunde lassen sich nicht unterkriegen und versuchen immer wieder, dem berüchtigten Räuber das Handwerk zu legen.
Die Hörspiel-Compilation vereint mit Der Räuber Hotzenplotz, Neues vom Räuber Hotzenplotz und Schluss mit der Räuberei gleich drei dieser Abenteuer. Verfolgungsjagden, Verwechslungen und ungewöhnliche Pläne gehören dabei ebenso dazu wie Kasperls und Seppels Einfallsreichtum. Selbst als Hotzenplotz schließlich wegen guter Führung vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen wird und ein friedlicher Bürger werden möchte, kehrt noch lange keine Ruhe ein: Polizeihauptwachtmeister Dimpfelmoser traut dem Sinneswandel nicht so recht und behält den ehemaligen Räuber lieber im Auge.
Die drei Hörspiele erzählen die Abenteuer rund um Räuber Hotzenplotz, Kasperl, Seppel und ihre bekannten Weggefährten und laden dazu ein, komplett in die Welt des Räuber Hotzenplotz einzutauchen.

Und wer nach den Abenteuern mit Der Räuber Hotzenplotz noch mehr Geschichten von Otfried Preußler  hören möchte, findet auf Karussell weitere Hörspielklassiker des Autors – darunter Das kleine Gespenst“, „Die kleine Hexe und "Der kleine Wassermann.

Weitere Musik von Various Artists

Playlist
Digital2026
Kinderweihnachtslieder 2026 | Die schönsten Weihnachtslieder für Kinder
Digital
Liebesgeschichten Disney Hörspiele für Kinder
Digital
Tim Burton Disney Hörspiele
Digital2026
Kinder Einschlafmusik
Digital2026
Einschulung Kinderlieder
Digital2026
Die schönsten Kinderlieder aller Zeiten
Digital2026
Schulweg Hits für Kinder
Start
Various Artists
News
Der Räuber Hotzenplotz sorgt für jede Menge Wirbel
Mehr von Various Artists
ImpressumRechtevorbehaltserklärungSicherheit & DatenschutzNutzungsbedingungenJournalistenloungeFür GeschäftspartnerBarrierefreiheit Statement