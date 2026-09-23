Der Räuber Hotzenplotz sorgt für jede Menge Wirbel

Wenn Der Räuber Hotzenplotz auftaucht, ist Ärger meist nicht weit. Mal verschwindet Großmutters geliebte Kaffeemühle, mal geraten Kasperl und Seppel in seine Gewalt und später wird sogar Großmutter entführt. Doch die beiden Freunde lassen sich nicht unterkriegen und versuchen immer wieder, dem berüchtigten Räuber das Handwerk zu legen.

“Der Räuber Hotzenplotz”, “Neues vom Räuber Hotzenplotz” und “Schluss mit der Räuberei” gleich drei dieser Abenteuer. Verfolgungsjagden, Verwechslungen und ungewöhnliche Pläne gehören dabei ebenso dazu wie Kasperls und Seppels Einfallsreichtum. Selbst als Hotzenplotz schließlich wegen guter Führung vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen wird und ein friedlicher Bürger werden möchte, kehrt noch lange keine Ruhe ein: Polizeihauptwachtmeister Dimpfelmoser traut dem Sinneswandel nicht so recht und behält den ehemaligen Räuber lieber im Auge. Die Hörspiel-Compilation vereint mitundgleich drei dieser Abenteuer. Verfolgungsjagden, Verwechslungen und ungewöhnliche Pläne gehören dabei ebenso dazu wie Kasperls und Seppels Einfallsreichtum. Selbst als Hotzenplotz schließlich wegen guter Führung vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen wird und ein friedlicher Bürger werden möchte, kehrt noch lange keine Ruhe ein: Polizeihauptwachtmeister Dimpfelmoser traut dem Sinneswandel nicht so recht und behält den ehemaligen Räuber lieber im Auge.

Die drei Hörspiele erzählen die Abenteuer rund um Räuber Hotzenplotz, Kasperl, Seppel und ihre bekannten Weggefährten und laden dazu ein, komplett in die Welt des Räuber Hotzenplotz einzutauchen.



