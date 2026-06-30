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Die schönsten Musik- und Hörspieltipps für Kinder im Sommer

Sommer, Sonne und Hörspaß
30.06.2026
Die Tage werden länger, die Sonne zeigt sich häufiger und in vielen Familien wächst die Vorfreude auf die Ferien. Ob beim Ausflug an den See, auf einer langen Autofahrt oder bei entspannten Nachmittagen im Garten – Musik und Hörspiele schaffen gemeinsame Momente und begleiten kleine Abenteuer durch den Sommer. Die Sommer-Themenwelt von Karussell bietet dafür passende Lieder, Playlists und Hörspiele für die schönste Zeit des Jahres. Dort finden Familien mit Kindern zahlreiche Hörtipps und Ideen für die Sommerzeit. 

Musik für unbeschwerte Sommertage

Sommerlieder laden zum Mitsingen ein und sorgen für gute Stimmung im Familienalltag. Rolf Zuckowski fängt mit “Sommerhits für Euch – Meine schönsten Sommerlieder die Leichtigkeit der warmen Jahreszeit ein. Ergänzend bietet die Karussell-Playlist “Sommer Kinderlieder” abwechslungsreiche Musik für sonnige Tage.
Auch Hurra Kinderlieder stimmt mit “Kinderlieder Sommerhits” auf Strand, Wasser, Sommerferien und Urlaub ein. Mit eingängigen Melodien und Mit Liedern wie “Im Meer”, “Das Sommertier”, “Ferien auf dem Bauernhof” und vielen weiteren Titeln begleitet das Album Ausflüge, Urlaubsfahrten oder entspannte Nachmittage im Garten.

Gute Kinderunterhaltung auf Reisen

Gerade längere Autofahrten mit den Kindern lassen sich mit Musik und Hörspielen angenehm gestalten. Die Playlist “Autofahren Kinderlieder” begleitet Familien unterwegs und sorgt für Abwechslung während der Reise. Passend dazu lädt Rolf Zuckowski mit “Gute Laune, Gute Fahrt!” zum gemeinsamen Mitsingen ein – ganz gleich, ob die Fahrt ans Meer, in die Berge oder zu den Großeltern führt.
Auch Keks & Kumpels schaffen mit “Hits für Kids auf Reisen” musikalische Urlaubsstimmung. Ergänzt wird das Angebot durch “Die 30 besten Sommer- und Ferienlieder”, die den Sommer mit fröhlichen Liedern über Sonne, Ferien und gemeinsame Zeit begleiten.

Hörgeschichten voller Sommerabenteuer

Neben Musik gehören spannende Hörspiele für viele Familien zur Ferienzeit dazu. Die Karussell-Playlist “Meeresabenteuer Kinderlieder” greift die Faszination des Meeres auf und lädt zu musikalischen Entdeckungsreisen ein. Wer Geschichten aus der Unterwasserwelt liebt, findet außerdem mit “Arielle die Meerjungfrau” fantasievolle Hörspiel-Abenteuer rund um Freundschaft und Zusammenhalt.
Für alle, die von Schatzkarten und fernen Inseln träumen, bieten “Jake und die Nimmerland Piraten” spannende Hörspielabenteuer. Passend dazu sorgt Nilsen mit “Piraten” für den musikalischen Soundtrack.

Sonnenschutz spielerisch erklären

Auch wichtige Alltagsthemen lassen sich mit Geschichten kindgerecht vermitteln. “Cosmo und Azura – Das dunkle Geheimnis der Sonne” erklärt auf unterhaltsame Weise, warum Sonnenschutz wichtig ist. Ergänzend unterstützt der Ratgeber “Sonnenschutz mit Cosmo und Azura” Eltern mit praktischen Tipps für sonnige Tage – von geeigneter Kleidung über ausreichend Schatten bis hin zu den besten Zeiten für Aktivitäten im Freien.
So begleiten Musik, Hörspiele und informative Geschichten Familien durch den Sommer und schaffen gemeinsame Erinnerungen, die weit über die Ferien hinaus bleiben.

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