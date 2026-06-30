Die schönsten Musik- und Hörspieltipps für Kinder im Sommer

Die Tage werden länger, die Sonne zeigt sich häufiger und in vielen Familien wächst die Vorfreude auf die Ferien. Ob beim Ausflug an den See, auf einer langen Autofahrt oder bei entspannten Nachmittagen im Garten – Musik und Hörspiele schaffen gemeinsame Momente und begleiten kleine Abenteuer durch den Sommer. Diebietet dafür passende Lieder, Playlists und Hörspiele für die schönste Zeit des Jahres. Dort finden Familien mit Kindern zahlreiche Hörtipps und Ideen für die Sommerzeit.