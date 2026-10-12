DIKKA bringt “DIKKE WEIHNACHTEN” im limitierten Fan-Bundle

13. November 2026 erscheint “DIKKE WEIHNACHTEN”, das neue Weihnachtsalbum mit 14 Songs rund um die aufregendste Zeit des Jahres. Passend dazu gibt es im offiziellen DIKKA-Shop ein limitiertes Fan-Bundle für alle, die die Vorweihnachtszeit nashornstark einläuten möchten. Mit DIKKA wird die Adventszeit dieses Jahr nicht nur besinnlich, sondern auch 100% frech: Amerscheint, das neue Weihnachtsalbum mit 14 Songs rund um die aufregendste Zeit des Jahres. Passend dazu gibt es im offiziellen DIKKA-Shop ein limitiertes Fan-Bundle für alle, die die Vorweihnachtszeit nashornstark einläuten möchten.

Das Bundle enthält neben dem Album auf CD auch einen Adventskalender zum Selbstbefüllen, eine bedruckte DIKKA -Christbaumkugel und persönliche Weihnachtspost von DIKKA . Der Adventskalender besteht aus Baumwolle und Polyester und misst 104 × 50 cm; die Christbaumkugel besteht aus Polystyrol und hat einen Durchmesser von 8 cm.

Für die persönliche Widmung ist bei der Bestellung ein kleiner, aber wichtiger Schritt nötig: Der Vorname des Kindes muss als Vorname in der Lieferadresse angegeben werden.