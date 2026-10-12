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DIKKA bringt “DIKKE WEIHNACHTEN” im limitierten Fan-Bundle

Es weihnachtet sehr: DIKKAs Weihnachtsalbum "DIKKA WEIHNACHTEN" erscheint auch als streng limitiertes Fan-Bundle.
12.10.2026
Mit DIKKA wird die Adventszeit dieses Jahr nicht nur besinnlich, sondern auch 100% frech: Am 13. November 2026 erscheint “DIKKE WEIHNACHTEN”, das neue Weihnachtsalbum mit 14 Songs rund um die aufregendste Zeit des Jahres. Passend dazu gibt es im offiziellen DIKKA-Shop ein limitiertes Fan-Bundle für alle, die die Vorweihnachtszeit nashornstark einläuten möchten.
Das Bundle enthält neben dem Album auf CD auch einen Adventskalender zum Selbstbefüllen, eine bedruckte DIKKA-Christbaumkugel und persönliche Weihnachtspost von DIKKA. Der Adventskalender besteht aus Baumwolle und Polyester und misst 104 × 50 cm; die Christbaumkugel besteht aus Polystyrol und hat einen Durchmesser von 8 cm.
Für die persönliche Widmung ist bei der Bestellung ein kleiner, aber wichtiger Schritt nötig: Der Vorname des Kindes muss als Vorname in der Lieferadresse angegeben werden.
Hier geht’s zum Fan-Bundle im DIKKA-Shop.
 
 

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