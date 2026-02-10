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DIY Herzgirlande zum Valentinstag

Herzgirlande
13.02.2026
Valentinstag steht vor der Tür und wir zeigen euch, wie ihr eure Liebsten mit dieser Herzgirlande überraschen könnt.
Alles, was ihr braucht:
  • Bastelkarton
  • Schere
  • Tacker
Und so geht’s:
Zuerst schneidet ihr den Karton in gleichmäßig große Streifen. Dann nehmt ihr einen Streifen und knickt ihn mittig zu einem V. Jetzt formt ihr die Enden vorsichtig nach innen, bis eine Herzform entsteht. Nun in der Mitte zusammentackern – fertig ist euer erstes Herz. Dann nehmt ihr einen neuen Streifen, formt daraus wieder ein Herz und fädelt dieses durch das vorherige Herz. Jetzt wieder zusammen tackern. Das Ganze wiederholt ihr nun so lange, bis eure Girlande die gewünschte Länge hat.

Für den perfekten Soundtrack zum Basteln könnt ihr euch die “Disney Liebeslieder” – Playlist anhören!

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