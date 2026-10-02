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Halloween kann kommen: Musik, Hörspiele und schaurig-schöne Ideen für die ganze Familie

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02.10.2026
Wenn Ende Oktober Kürbisse in den Fenstern leuchten und „Süßes oder Saures“ durch die Nachbarschaft schallt, darf der passende Soundtrack nicht fehlen. In der neuen Halloween-Themenwelt von Karussell finden Familien Musik, Hörspiele, Musikvideos sowie Bastel- und Rezeptideen für die schaurige Jahreszeit – von einer ausgelassener Monsterparty bis zum gemütlichen Gruselabend auf dem Sofa.
Für musikalische Halloween-Stimmung sorgen unter anderem DIKKA mit “Süßes oder Saures”, Hurra Kinderlieder mit Kinder Mäuse Monster Party und Volker Rosin mit seinem “Hexentanz”. Dazu kommen verschiedene Halloween-Playlists und das Album “Die 30 besten Halloween-Hits für Kinder” von den Kita-Fröschen. Wer zwischendurch eine kleine Tanzpause braucht, findet in der Themenwelt außerdem passende Musikvideos.
Etwas ruhiger, aber nicht weniger spannend geht es mit den Hörspielen weiter. Geschichten von “Die Schule der magischen Tiere”, Conni, WAS IST WAS und weiteren bekannten Reihen begleiten Familien durch dunkle Herbstabende. So lässt sich je nach Stimmung zwischen Musik, Hörspiel und Video wechseln.
Und weil Halloween nicht nur etwas für die Ohren ist, warten auch Ideen zum gemeinsamen Vorbereiten auf ihren Einsatz. Schaurig-schöne Masken lassen sich mit wenigen Materialien basteln, während Bananen-Gespenster, Kürbissuppe und Spinnen-Muffins das Halloween-Buffet ergänzen.
Damit versammelt die Halloween-Themenwelt von Karussell an einem Ort jede Menge Inspiration für die Gruselzeit – zum Anhören, Anschauen, Basteln und Genießen.

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