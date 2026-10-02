Halloween kann kommen: Musik, Hörspiele und schaurig-schöne Ideen für die ganze Familie

Wenn Ende Oktober Kürbisse in den Fenstern leuchten und „Süßes oder Saures“ durch die Nachbarschaft schallt, darf der passende Soundtrack nicht fehlen. In der neuen Halloween-Themenwelt von Karussell finden Familien Musik, Hörspiele, Musikvideos sowie Bastel- und Rezeptideen für die schaurige Jahreszeit – von einer ausgelassener Monsterparty bis zum gemütlichen Gruselabend auf dem Sofa.

Und weil Halloween nicht nur etwas für die Ohren ist, warten auch Ideen zum gemeinsamen Vorbereiten auf ihren Einsatz. Schaurig-schöne Masken lassen sich mit wenigen Materialien basteln, während Bananen-Gespenster, Kürbissuppe und Spinnen-Muffins das Halloween-Buffet ergänzen.