Herbst mit Kindern: Lieder, Hörspiele und Ideen für Regentage

Wenn sich die Blätter bunt färben, der Wind durch die Bäume rauscht und der Regen ans Fenster trommelt, beginnt die gemütliche Seite des Herbstes. In unserer Herbst-Themenwelt findet ihr die passende Musik, spannende Hörspiele und kreative Beschäftigungsideen für die ganze Familie.

Ob beim Basteln, Tanzen, Kochen oder Einkuscheln auf dem Sofa: Mit Herbstliedern und Geschichten beliebter Hörspielhelden wird auch ein grauer Regentag zu einer schönen gemeinsamen Auszeit.

Mit den Giraffenaffen musikalisch durch den Herbst

Herbstliedern”. Die Zusammenstellung verbindet traditionelle Kinderlieder mit modernen Popsounds und kindgerechten Neuinterpretationen bekannter Hits. Den passenden Soundtrack für die goldene Jahreszeit liefern die Giraffenaffen mit ihren “”. Die Zusammenstellung verbindet traditionelle Kinderlieder mit modernen Popsounds und kindgerechten Neuinterpretationen bekannter Hits.

Mit dabei sind herbstliche Klassiker wie “Bunt sind schon die Wälder” von Phil Siemers, “Ich geh mit meiner Laterne” von Cassandra Steen und "Kommt ein Vogel geflogen“ von Mark Forster. Auch moderne Giraffenaffen-Songs von SOFFIE, Wilhelmine und Johannes Oerding sorgen für Abwechslung und laden die ganze Familie zum Mitsingen ein.

Noch mehr Musik rund um bunte Blätter, Wind, Regen und die Natur findet ihr in unseren Herbst-Playlists . Sie begleiten Spaziergänge, Bastelnachmittage und spontane Tanzrunden im Wohnzimmer.

Hörspielzeit mit Pumuckl und Monika Häuschen

Wenn es draußen ungemütlich wird, ist die beste Zeit für ein spannendes Hörspiel. Pumuckl bringt mit seinen herbstlichen Abenteuern jede Menge Schabernack in die gemütliche Jahreszeit. In “ Herbst – Hörspiele mit Pumuckl ” warten fünf Geschichten rund um Waldspaziergänge, Regenpfützen, Schnupfen und geheimnisvolle Geräusche.

Auch die kleine Schnecke Monika Häuschen geht im Herbst auf Entdeckungstour. Gemeinsam mit Regenwurm Schorsch und Graugänserich Günter beantwortet sie Fragen rund um Tiere und Natur: Warum verbuddeln Eichhörnchen Nüsse? Weshalb ziehen manche Vögel im Winter in den Süden? Und wie bereiten sich die Gartenbewohner auf die kalte Jahreszeit vor?

Die liebevoll erzählten Geschichten passen zu ruhigen Nachmittagen auf dem Sofa, in einer selbst gebauten Hörhöhle oder als gemütliches Ritual vor dem Schlafengehen.

Kinderdisco und Mitmachlieder für Regentage

Auch wenn das Spielen draußen ins Wasser fällt, müssen Kinder nicht auf Bewegung verzichten. Fröhliche Mitmachlieder und Musikvideos verwandeln das Wohnzimmer im Handumdrehen in eine kleine Kinderdisco.

Einfache Tanzideen laden zum Hüpfen, Klatschen und Mitsingen ein. So können sich Kinder auch zu Hause richtig auspowern und Eltern und Geschwister dürfen natürlich mittanzen. Unsere Kinderlieder-Playlists liefern anschließend genug Musik, um die Wohnzimmerparty noch ein wenig zu verlängern.

Basteln, malen und gemeinsam kochen

Nach der Kinderdisco darf es wieder etwas ruhiger werden. Aus bunten Blättern, Kastanien, Eicheln, Papier und Pappe entstehen kleine Tiere, Fensterbilder und herbstliche Dekorationen. Ausmalbilder mit Waldtieren, Pilzen oder Drachen bringen zusätzliche Farbe in graue Regentage.

Auch in der Küche gibt es im Herbst viel zu entdecken. Kinder können beim Zubereiten einer wärmenden Kürbissuppe, beim Umrühren der Spaghettisoße oder beim Verzieren herbstlicher Muffins und Kekse mithelfen. Mit einer passenden Playlist oder einem Hörspiel im Hintergrund wird daraus ein gemütlicher Familiennachmittag.

Die ganze Herbstwelt von Karussell entdecken

Noch mehr Herbstlieder, Kinderlieder-Playlists, Hörspiel-Abenteuer, Musikvideos und Beschäftigungsideen findet ihr in unserer großen Herbst-Themenwelt.