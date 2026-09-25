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Hooray Kids Songs: “I’m Bouncing Like a Rubberball” bringt den Hüpfspaß auf Englisch

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02.10.2026
Heute erscheint mit “I’m Bouncing Like a Rubberball” die englische Version von “Ich hüpfe wie ein Flummi” von Hurra Kinderlieder Der fröhliche Tanz- und Bewegungssong wird damit erstmals auf Englisch veröffentlicht. Passend dazu gibt es außerdem ein neues Animationsvideo.
Das deutschsprachige Video zu “Ich hüpfe wie ein Flummi” kommt auf YouTube bereits auf mehr als 19 Millionen Aufrufe. In der englischen Fassung hüpfen Emma, Henry und Luka nun als kleine Gummibälle durch die Geschichte: mal hier, mal da, mal fern und mal nah – und kaum einzufangen.
Bewegungssong für Kita, Kinderdisco und Zuhause
“I’m Bouncing Like a Rubberball” setzt wie das Original auf Bewegung und auch visuell bleibt Hooray Kids Songs mit einem farbenfrohen Musikvideo dem Stil treu. So erweitert die neue Single rund um Emma, Henry und Luka das englischsprachige Hurra Kinderlieder Repertoire und sorgt für jede Menge Hüpfspaß.
Hier gehts direkt zum Musikvideo: 

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