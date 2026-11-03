  Isa Glücklich bringt mit “O Tannenbaum (Kids-Version)” frischen Schwung in die Weihnachtszeit

“O Tannenbaum” nicht fehlen. Kinderdisco-Queen Wenn der Duft von Plätzchen durchs Haus zieht, Lichterketten leuchten und Weihnachtslieder wieder ihren festen Platz im Familienalltag finden, darf auch ein Klassiker wienicht fehlen. Kinderdisco-Queen Isa Glücklich gibt dem bekannten Lied mit ihrer Kids-Version einen humorvollen neuen Dreh und bringt damit ordentlich Schwung in die Adventszeit.

Für die neue Fassung hat Comedian Dave Davis den Weihnachtsklassiker textlich neu interpretiert. Im Mittelpunkt steht Rentier Rudolph, der sich Hals über Kopf in Rentierdame Rosi verliebt. Das bleibt nicht ohne Folgen: Vor lauter Herzklopfen beginnt seine Nase plötzlich so kräftig rot zu leuchten, dass selbst der Weihnachtsmann davon profitiert. Denn mit Rudolph an der Spitze seines Schlittens kann er beim Geschenkeliefern kurzerhand auf das Fernlicht verzichten.

Weihnachtsstimmung mit einem Augenzwinkern

“O Tannenbaum (Kids-Version)” erzählt den traditionellen Weihnachtsklassiker mit einer humorvollen Geschichte ganz neu. Statt besinnlicher Zurückhaltung setzt die Version auf Bewegung, Spaß und eine kleine Liebesgeschichte im Rentierstall. erzählt den traditionellen Weihnachtsklassiker mit einer humorvollen Geschichte ganz neu. Statt besinnlicher Zurückhaltung setzt die Version auf Bewegung, Spaß und eine kleine Liebesgeschichte im Rentierstall.

Damit passt der Song zu vielen Momenten in der Advents- und Weihnachtszeit: beim gemeinsamen Plätzchenbacken, bei der Familienfeier oder für eine spontane Tanzrunde rund um den Tannenbaum. Die bekannte Melodie sorgt dabei für Wiedererkennungswert, während der neue Text Rudolphs berühmte rote Nase auf charmante Weise neu erklärt.