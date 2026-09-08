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“Kinderlieder Halloween”: Familie Sonntag liefert den perfekten Soundtrack für jede Gruselparty

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11.09.2026
Wenn Hexen, Gespenster und kleine Monster durch die Straßen ziehen, darf die passende Musik natürlich nicht fehlen. Mit Kinderlieder Halloween veröffentlicht die Musikformation Familie Sonntag eine neue Zusammenstellung aus ihren Liedern, die den idealen Soundtrack für die schaurig-schönste Zeit des Jahres liefern. Atmosphärische Mitmachlieder, fantasievolle Halloween-Songs und jede Menge an unheimlichem Partyspaß sorgen dafür, dass beim gemeinsamen Gruseln, Tanzen und auch Lachen garantiert keine Langeweile aufkommt.
Von “Grusel, Graus und Gänsehaut” über “Mitternachtsparty” und „Wir verwandeln uns“ bis hin zu “Gespenster am Fenster”, “Seht ihr die Hexen” oder “Unser Keller”: Die abwechslungsreiche Auswahl von 27 spannenden Songs der Familie Sonntag nimmt Kinder mit in eine schaurig-schöne Halloween-Welt voller kleiner Gruselgeschichten und eingängiger Melodien. So wird “Kinderlieder Halloween” zum perfekten Begleiter für Halloween-Partys, beim Verkleiden als Vampir, Gespenst oder Pirat oder auf dem Weg von Haustür zu Haustür, um “Süßes oder Saures” zu sammeln. 
Kinderlieder Halloween ist ab sofort im Streaming und als Download erhältlich und sorgt so für musikalischen Halloween-Spaß bei kleinen und großen Gruselfans.

Passend zu den schaurigen Songs von Familie Sonntag gibt es hier noch ein kinderleichtes Rezept für passende Halloween-Leckerein: Aus Oreo-Keksen werden im Handumdrehen Spinnen, Gespenster und Fledermäuse, die auf keiner Gruselparty fehlen dürfen. Viel Spaß beim Nachmachen! 

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