“Kinderlieder Halloween”: Familie Sonntag liefert den perfekten Soundtrack für jede Gruselparty

ist ab sofort im Streaming und als Download erhältlich und sorgt so für musikalischen Halloween-Spaß bei kleinen und großen Gruselfans.Passend zu den schaurigen Songs von Familie Sonntag gibt esnoch ein kinderleichtes Rezept für passende Halloween-Leckerein: Aus Oreo-Keksen werden im Handumdrehen Spinnen, Gespenster und Fledermäuse, die auf keiner Gruselparty fehlen dürfen. Viel Spaß beim Nachmachen!