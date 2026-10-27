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“Magic”: Die erste magische Single aus Disneys “Hexed”

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27.10.2026
Mit “Magic” gibt es den ersten musikalischen Vorgeschmack auf den neuen Disney Animationsfilm “Hexed”, der ab dem 25. November 2026 unter “Wie verhext” in den deutschen Kinos zu sehen ist. Hailee Steinfeld, die im englischen Original der Hauptfigur Billie ihre Stimme leiht, hat dafür den bekannten Hit “Magic” von The Cars neu interpretiert. In ihrer Version bekommt der Song einen frischen, modernen Pop-Sound, der mit rockigen Elementen und der eingängigen Melodie sofort zum Ohrwurm wird. Damit stimmt “Magic” musikalisch auf Billies außergewöhnliches Abenteuer ein und macht schon jetzt Lust auf den neuen Film. 
In “Hexed” entdeckt die unkonventionelle Teenagerin Billie plötzlich geheimnisvolle Fähigkeiten, die sie in eine verborgene Hexenwelt führen. Gemeinsam mit ihrer Mutter Alice begibt sie sich auf ein außergewöhnliches Abenteuer und stößt dabei auf Familiengeheimnisse, die weitreichende Folgen haben könnten.
Auch musikalisch gibt es schon bald mehr aus “Hexed” zu hören. Der Original Soundtrack erscheint am 20. November und enthält neben “Magic” auch die Filmmusik von Komponist Kris Bowers. Passend zum Kinostart folgt am 27. November außerdem das deutsche Hörspiel zu “Wie verhext” und bringt Billies Geschichte als Hörerlebnis nach Hause.

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