Mit den Giraffenaffen musikalisch durch den Herbst

Wenn sich die Blätter bunt färben, die Tage langsam kürzer werden und die Natur zu langen Spaziergängen einlädt, darf die passende Musik nicht fehlen. Mit den “Herbstliedern“
der Giraffenaffen
erscheint eine neue Song-Zusammenstellung, die Kinder und Familien mit stimmungsvollen Songs durch die goldene Jahreszeit begleitet. Dabei treffen beliebte Giraffenaffen
-Hits auf traditionelle Kinderlieder im modernen Giraffenaffen
-Gewand und kindgerechte Neuinterpretationen der Hits bekannter Künstlerinnen und Künstler der deutschen Musikszene.
Mit dabei sind herbstliche Klassiker wie ”Bunt sind schon die Wälder"
von Phil Siemers
, “Ich geh mit meiner Laterne”
von Cassandra Steen
, “Kommt ein Vogel geflogen”
von Mark Forster
oder “Das Wandern ist des Müllers Lust”
von Nik P.
. Gleichzeitig sorgen starke Giraffenaffen-Songs wie “Für immer Tiere”
von SOFFIE
, “Solange du dich bewegst”
von Wilhelmine
oder “An guten Tagen”
von Johannes Oerding
aus dem aktuellen Album “Giraffenaffen 10”
für coole Popsounds und jede Menge Ohrwurmspaß.
Die Mischung aus bekannten Herbstliedern, modernen Familienhits und den unverwechselbaren Giraffenaffen
-Versionen macht “Giraffenaffen Herbstlieder”
zum idealen Soundtrack für gemütliche Nachmittage, Laternenumzüge, Ausflüge in die Natur oder gemeinsame Stunden mit Familie und Freunden. So verbindet die Compilation vertraute Melodien mit modernen Klängen und schafft musikalische Momente, die Klein und Groß gleichermaßen begeistern.
Die “Herbstlieder”
der Giraffenaffen
sind ab sofort im Streaming und als Download erhältlich und bringen die schönsten Klänge des Herbstes in den Familienalltag.