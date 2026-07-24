Mit der "Minidisco & Kinderdisko“-Playlist von Familie Sonntag wird das Wohnzimmer zur Tanzfläche

“Minidisco & Kinderdisko” der Kindermusik-Experten von Heute erscheint die neue Playlistder Kindermusik-Experten von Familie Sonntag . Mit 33 Songs und einer Laufzeit von rund eineinhalb Stunden bietet sie die ideale Musik für Kindergeburtstage, Familienfeiern und kleine Tanzpausen im Alltag.

Die Auswahl verbindet bekannte Kinderdisco-Hits mit den besten Mitmach- und Bewegungsliedern. Dazu gehören Titel wie “So ein schöner Tag (Fliegerlied)”, “Das rote Pferd”, “Eine Insel mit zwei Bergen” und “Der Gorilla mit der Sonnenbrille”. Auch internationale Songs und Party-Evergreens wie “Baby Shark”, “Y.M.C.A.” oder “Gangnam Style” sind Teil der abwechslungsreichen Zusammenstellung, die niemanden stillsitzen lässt.

Bekannte Hits und neue Tanzmomente

“Veo Veo“,“Macarena” oder „Chocolate Choco Choco“ in der Tracklist. Und mit “Meine Oma – Mi Abuela” von Neben den deutschen und englischen Klassikern finden sich auch Coverversionen beliebter Minidisco-Hits auf Italienisch, Spanisch und Portugiesisch wieoderin der Tracklist. Und mitvon Familie Sonntag und Familia Domingo ist sogar ein zweisprachiger Song vertreten. Eine kleine musikalische Reise um die Welt sozusagen!