Mit Pumuckl wird der Schulanfang garantiert nicht langweilig

Wenn nach den Ferien wieder Hefte, Stundenpläne und Federmäppchen bereitliegen, darf auch ein kleiner rothaariger Kobold nicht fehlen. Rund um den Schulanfang gibt es mit Pumuckl
gleich mehrere Geschichten zu entdecken, in denen Lernen, Schreiben, Ordnung und das Miteinander eine wichtige Rolle spielen – natürlich nie ohne eine gehörige Portion Chaos. Das passende Album “Schulanfang – Hörspiele mit Pumuckl”
bündelt alle fünf Geschichten und bringt sie gemeinsam in eine Hörsammlung für den Schulstart.
In “Pumuckl und die Schule”
möchte der neugierige Kobold unbedingt rechnen und schreiben lernen. Dass der Schulalltag allerdings Regeln kennt und nicht immer alles nach seinem Kopf läuft, sorgt schnell für Aufregung. Auch in “Die geheimnisvollen Briefe”
packt Pumuckl
der Ehrgeiz: Weil Meister Eder lesen kann, will er sofort selbst Briefe verfassen. Geduld gehört jedoch bekanntlich nicht zu seinen größten Stärken.
Lernen mit koboldstarkem Durcheinander
Wie wichtig Rücksicht und Fairness sind, zeigt “Pumuckl und der sprechende Schreibtisch”
– ein Hörspiel zur TV-Serie „Neue Geschichten vom Pumuckl“. Ein zu großer Schreibtisch bringt zwei Brüder ordentlich aneinander – und Pumuckl
mischt sich auf seine ganz eigene Weise ein. In “Pumuckl und das Jo-Jo”
begleitet er Meister Eders Neffen, Florian Eder, an dessen frühere Schule und erlebt, wie alte Konflikte bis in die Gegenwart nachwirken.
Auch Ordnung steht zum Start ins neue Schuljahr wieder auf dem Plan. In “Pumuckl soll Ordnung lernen”
soll der Kobold Meister Eder bei der Arbeit helfen und Nägel sortieren. Ob daraus tatsächlich ein zuverlässiger „Ordnungskobold“ wird, bleibt allerdings abzuwarten.
Die Geschichten greifen viele Situationen auf, die Familien rund um den Schulanfang beschäftigen: Neues lernen, geduldig bleiben, miteinander auskommen und Verantwortung übernehmen. Mit Pumuckl
gelingt das gewohnt humorvoll, turbulent und mit viel Herz.