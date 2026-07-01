Neuer Mitsing-Spaß mit Eule: “Im Schlagerhimmel” ist jetzt als Karaoke-Lyric-Video verfügbar

Dank des eingeblendeten Liedtexts können Kinder und Erwachsene direkt in den Song einsteigen und Zeile für Zeile mitsingen. So wird “Im Schlagerhimmel” zu einem interaktiven Musikerlebnis, das nicht nur zum Zuhören, sondern auch zum Mitmachen einlädt — ob allein, mit Geschwistern, Freundinnen und Freunden oder gemeinsam mit der ganzen Familie.

Seht hier das Lyricvideo zu “Im Schlagerhimmel” und singt gemeinsam mit euren Kindern mit:



Der Song erzählt mit viel Humor von einer heilen Schlagerwelt, in der die Wolken bunt sind, Zuckerwatte nie ausgeht und Musik alle Sorgen vertreibt. Damit verbindet das Karaoke-Lyric-Video die eingängige Leichtigkeit des Schlagers mit dem liebevollen, kindgerechten Der Song erzählt mit viel Humor von einer heilen Schlagerwelt, in der die Wolken bunt sind, Zuckerwatte nie ausgeht und Musik alle Sorgen vertreibt. Damit verbindet das Karaoke-Lyric-Video die eingängige Leichtigkeit des Schlagers mit dem liebevollen, kindgerechten Eule -Universum.