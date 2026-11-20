“Fröhliche Weihnacht (Macht euch bereit)” hat Rolf Zuckowski einen solchen Weihnachtsklassiker geschaffen – und nun bekommt der Song erstmals auch ein liebevoll animiertes Lyric-Video. Zur Adventszeit gehören vertraute Lieder für Familien einfach dazu. Mithateinen solchen Weihnachtsklassiker geschaffen – und nun bekommt der Song erstmals auch ein liebevoll animiertes Lyric-Video.

Das Lied stammt vom 1982 erschienenen Album “Wir warten auf Weihnachten” und begleitet Familien seit vielen Jahren bei den Weihnachtsvorbereitungen. Im neuen Video rückt der Text besonders in den Mittelpunkt. Weihnachtliche Animationen begleiten den Song und machen es leicht, Zeile für Zeile mitzusingen.

Weihnachtsvorfreude zum Mitsingen

“Fröhliche Weihnacht (Macht euch bereit)” eine neue visuelle Begleitung, mit der sich das beliebte Weihnachtslied von Mit den stimmungsvollen Animationen bekommteine neue visuelle Begleitung, mit der sich das beliebte Weihnachtslied von Rolf Zuckowski noch einmal neu erleben lässt – beim Plätzchenbacken, beim Schmücken oder einfach dann, wenn festliche Stimmung einziehen soll.

Jetzt anschauen: