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Rolf Zuckowskis Lieder als Piano-Instrumentals zum Mitsingen: “Lasst die Kinder singen”

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28.08.2026
15 beliebte Lieder von Rolf Zuckowski gibt es ab heute in einer besonderen Fassung zum Mitsingen und Mitmusizieren: Michael Gundlach, langjähriger Keyboarder von Rolf Zuckowski, veröffentlicht Lasst die Kinder singen – Piano-Playbacks zu Rolf Zuckowskis Chorliederbüchern.
Das Album vereint 15 Klavierarrangements zu Liedern, die besonders gern von Kinderchören gesungen werden. Diese Piano-Playbacks eignen sich ideal zur einfachen musikalischen Orientierung beim Singen und waren bislang ausschließlich auf Begleit-CDs von Chorliederbüchern erhältlich. Nun stehen sie erstmals auch digital zur Verfügung und lassen sich damit unabhängig von den Büchern nutzen.
15 bekannte Lieder zum gemeinsamen Singen
Mit dabei sind unter anderem “Du gehörst zu uns”, “Starke Kinder”, “Wie schön, dass du geboren bist”, “Immer wieder kommt ein neuer Frühling” und “Die Jahresuhr”. Die Piano-Playbacks richten sich an Kinderchöre, Schulen und Kindergärten und bieten eine perfekt passende Klavierbegleitung für die Chorumsetzung der bekannten Stücke.

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