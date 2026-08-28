Rolf Zuckowskis Lieder als Piano-Instrumentals zum Mitsingen: “Lasst die Kinder singen”

Das Album vereint 15 Klavierarrangements zu Liedern, die besonders gern von Kinderchören gesungen werden. Diese Piano-Playbacks eignen sich ideal zur einfachen musikalischen Orientierung beim Singen und waren bislang ausschließlich auf Begleit-CDs von Chorliederbüchern erhältlich. Nun stehen sie erstmals auch digital zur Verfügung und lassen sich damit unabhängig von den Büchern nutzen.

15 bekannte Lieder zum gemeinsamen Singen

Mit dabei sind unter anderem “Du gehörst zu uns”, “Starke Kinder”, “Wie schön, dass du geboren bist”, “Immer wieder kommt ein neuer Frühling” und “Die Jahresuhr”. Die Piano-Playbacks richten sich an Kinderchöre, Schulen und Kindergärten und bieten eine perfekt passende Klavierbegleitung für die Chorumsetzung der bekannten Stücke.