Sicher im Straßenverkehr: Musik und Hörspiele für Kinder

Ob auf dem Weg zur Schule, zur Kita oder bei der nächsten Fahrradtour mit der Familie: Kinder sind jeden Tag im Straßenverkehr unterwegs. Umso wichtiger ist es, dass sie früh lernen, Gefahren richtig einzuschätzen und wichtige Verkehrsregeln zu kennen. Musik und Hörspiele können dabei helfen, Verkehrserziehung spielerisch in den Familienalltag zu integrieren.

Wir haben für euch passende Kinderlieder und Hörspiele rund um Verkehrssicherheit, Fahrradfahren und den sicheren Schulweg zusammengestellt – inklusive einer aktuellen Wiederentdeckung aus dem Karussell-Repertoire.

Neu: Mit F.R.E.D.I. Flizzer sicher zur Schule

Pünktlich zum neuen Schuljahr ist ein echter Klassiker der Verkehrserziehung zurück: F.R.E.D.I. Flizzer

Hallo F.R.E.D.I.!” erstmals digital erhältlich. Auch das komplette Musik-Hörspiel “F.R.E.D.I. Flizzer – Zur Schule … aber sicher! – Das Original 90er-Kult-Musik-Hörspiel für Schulanfänger” gibt es erstmals digital. Der freundliche Außerirdische begleitete bereits in den 1990er-Jahren Kinder auf ihrem Weg durch den Straßenverkehr. Jetzt ist der Kultsong “erstmals digital erhältlich. Auch das komplette Musik-Hörspiel “gibt es erstmals digital.

F.R.E.D.I. entdecken Kinder spielerisch wichtige Regeln für einen sicheren Schulweg – und Eltern, die den grünen Außerirdischen noch aus ihrer eigenen Kindheit kennen, dürfen gleich mit in Erinnerungen schwelgen. Gemeinsam mitentdecken Kinder spielerisch wichtige Regeln für einen sicheren Schulweg – und Eltern, die den grünen Außerirdischen noch aus ihrer eigenen Kindheit kennen, dürfen gleich mit in Erinnerungen schwelgen.

Sicherer Schulweg mit Rolf Zuckowski

„Rolfs neue Schulweg-Hitparade“ zu den Klassikern. In Liedern wie “Mein Weg zur Schule”, “Hallo, siehst Du mich?”, “Zebrastreifen” oder “Zwischen den Autos” werden typische Situationen auf dem Schulweg aufgegriffen. Für Grundschulkinder gehört außerdemzu den Klassikern. In Liedern wie “Mein Weg zur Schule”, “Hallo, siehst Du mich?”, “Zebrastreifen” oder “Zwischen den Autos” werden typische Situationen auf dem Schulweg aufgegriffen.

Die fröhlichen Songs verbinden Musik mit wichtigen Botschaften und helfen Kindern dabei, sich mit Verkehrssicherheit auseinanderzusetzen.

Fahrradhelm auf: Mit DIKKA durch den Kiez

Rolle durch den Kiez” dreht sich alles ums Fahrradfahren – inklusive einer Botschaft, die bei keiner Fahrradtour fehlen darf: Helm auf! Auch mit DIKKA lässt sich Verkehrserziehung musikalisch begleiten. In “dreht sich alles ums Fahrradfahren – inklusive einer Botschaft, die bei keiner Fahrradtour fehlen darf: Helm auf!

DIKKA damit den passenden Soundtrack für kleine Fahrradfans. Mit lässigen Beats und jeder Menge Fahrspaß liefertdamit den passenden Soundtrack für kleine Fahrradfans.

Felix und Frieda werden Verkehrsdetektive

Wie wäre es mit Verkehrserziehung als spannende Detektivgeschichte?

Gemeinsam mit Felix, Frieda und ihren Freunden gehen Kinder der Sache auf den Grund und lernen dabei ganz nebenbei wichtige Regeln und Zusammenhänge rund um den Straßenverkehr kennen.

Vorfahrt für Kinder mit Volker Rosin

Vorfahrt für Kinder” vermittelt der Kinderliedermacher wichtige Verkehrsregeln spielerisch mit Musik. Auch Volker Rosin widmet sich dem Thema Verkehrssicherheit. Auf seinem Album “vermittelt der Kinderliedermacher wichtige Verkehrsregeln spielerisch mit Musik.

So können Kinder mitsingen, mittanzen – und gleichzeitig lernen, worauf sie unterwegs besonders achten sollten.

Verkehrssicherheit zum Mitsingen

Immer sicher unterwegs – Verkehrssicherheit und Brandschutz” von Familie Sonntag. Noch mehr musikalisches Verkehrswissen gibt es auf “von

In den Liedern geht es unter anderem um Ampeln und Zebrastreifen, helle Kleidung, den sicheren Schulweg, richtiges Anschnallen im Auto und die passende Fahrradausrüstung.

Auch Conni übt den Straßenverkehr

Conni in der Verkehrsschule”. Darin beschäftigt sich Für kleine Conni-Fans passt außerdem das Hörspiel “Darin beschäftigt sich Conni mit Zebrastreifen, Ampeln, Verkehrsschildern und dem sicheren Verhalten auf Bürgersteigen, Radwegen und Straßen.

So lassen sich vertraute Hörspielfiguren wunderbar nutzen, um mit Kindern anschließend über eigene Erfahrungen im Straßenverkehr zu sprechen.

Gemeinsam üben macht sicher

Kinderlieder und Hörspiele können wichtige Verkehrsregeln anschaulich und unterhaltsam vermitteln. Sie ersetzen natürlich nicht das gemeinsame Üben im echten Straßenverkehr.

Geht deshalb den Schulweg zusammen ab, besprecht gefährliche Stellen und Kreuzungen und zeigt euren Kindern, wie sie Straßen sicher überqueren. Auch Sichtbarkeit, Fahrradhelm und das richtige Verhalten an Ampeln oder Zebrastreifen lassen sich im Alltag immer wieder gemeinsam trainieren.