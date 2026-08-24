"Solange du dich bewegst“: Das neue Musikvideo von Wilhelmine und den Giraffenaffen

Mit dem neuen Musikvideo zu “Solange du dich bewegst”
veröffentlichen die Giraffenaffen
gemeinsam mit Wilhelmine
ein weiteres Highlight aus dem aktuellen Jubiläumsalbum “Giraffenaffen 10”
als Videoclip. Die kindgerechte Neuinterpretation ihres Hits aus dem Jahr 2020 richtet sich an Kinder und Familien und erinnert daran, wie wichtig es ist, den eigenen Weg zu gehen, sich selbst treu zu bleiben und die kleinen Momente des Alltags bewusst zu erleben.
Mit ihrer charakteristisch warmen Stimme, eingängigen Melodien und einem hymnischen Refrain verleiht Wilhelmine dem Song eine besondere Intensität. Die Botschaft “Du bist gut so, wie du bist”
zieht sich dabei wie ein roter Faden durch das Lied und macht deutlich, wie wertvoll Selbstvertrauen, Offenheit und gegenseitige Wertschätzung sind.
Diese Gedanken greift auch das liebevoll gestaltete Musikvideo auf. Gemeinsam mit vielen fröhlichen Kindern und natürlich den drei Giraffenaffen
entsteht in einer farbenfrohen Savannenlandschaft eine Geschichte voller Bewegung, Zusammenhalt und unbeschwerter Momente. So lädt “Solange du dich bewegst”
dazu ein, mitzusingen, mitzutanzen und die Arme füreinander zu öffnen.
Mit “Solange du dich bewegst”
setzen die Giraffenaffen
und Wilhelmine
ein weiteres musikalisches Zeichen für Gemeinschaft und ein positives Miteinander. Damit reiht sich der Song als eines von vielen Highlight in das aktuelle Album “Giraffenaffen 10”
ein und zeigt einmal mehr, wie moderne Familienmusik wichtige Botschaften auf eingängige Weise vermitteln kann.