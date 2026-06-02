Sommerliche Abenteuer mit Pumuckl

Wenn die Sonne scheint, die Sommerferien näher rücken und lange Autofahrten oder entspannte Nachmittage im Garten anstehen, darf ein Hörspielklassiker auf keinen Fall fehlen. Mit “Sommer mit Pumuckl
” erscheint eine neue Hörspiel-Playlist, die fünf beliebte Geschichten von dem kleinen frechen Kobold Pumuckl
vereint. Die abwechslungsreichen Abenteuer führen hinaus in die Natur, an den See, auf die Wiese und in den Obstgarten und sorgen für jede Menge sommerlichen Hörspaß.
Dabei erlebt Pumuckl wieder allerlei turbulente Abenteuer: In “Pumuckl geht verloren
” gerät sein Traum vom Fliegen völlig außer Kontrolle, während “Wiedersehen mit Pumuckl
” von der sehnsüchtigen Suche nach dem verschwundenen Kobold erzählt. In “Der Geist des Wassers
” und “Pumuckl und das Segelboot
” zieht es Pumuckl aufs Wasser, wo natürlich nicht alles nach Plan verläuft. Und auch in “Pumuckl und die Obstbäume
” sorgt seine Vorliebe für süße Leckereien für jede Menge Aufregung.
Die Playlist vereint dabei sowohl beliebte Hörspiele aus der Original-Serie “Meister Eder und sein Pumuckl
” als auch sommerliche Abenteuer aus der Reihe “Neue Geschichten vom Pumuckl
”, die seit 2022 eine neue Generation von Fans begeistert. Diese Geschichten knüpfen an den zeitlosen Charme der beliebten Figur von Autorin Ellis Kaut an. Mit viel Humor, Fantasie und den unverwechselbaren Wortgefechten zwischen Pumuckl
und Florian Eder entstehen Geschichten, die vertraute Pumuckl-Magie mit neuen Abenteuern verbinden. So ist “Sommer mit Pumuckl
” eine Hörspiel-Sammlung für die ganze Familie, die bei vielen Eltern Erinnerungen an die eigene Kindheit weckt und gleichzeitig auch junge Hörerinnen und Hörer für den frechen Kobold begeistert.