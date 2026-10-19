St. Martin mit Kindern: Laternenlieder, Hörspiele und kreative Ideen

Wenn selbst gebastelte Laternen leuchten und Kinder singend durch die Straßen ziehen, liegt eine besondere Stimmung in der Luft. In unserer St.-Martin-Themenwelt
findet ihr passende Laternenlieder, liebevoll erzählte Hörspiele, Musikvideos und kreative Ideen für die ganze Familie.
Ob beim Laternebasteln, beim gemeinsamen Üben der Lieder oder beim Einkuscheln nach dem Umzug: Musik und Geschichten begleiten euch durch die Laternenzeit und machen die Vorfreude auf das Fest hörbar.
Die schönsten Laternenlieder zum Mitsingen
Mit Conni das Laternenfest erleben
Noch mehr Hörmomente bietet die Playlist “Laterne, Laterne Hörspielzeit”
. Die Geschichten passen zum Basteln und Malen ebenso wie zu einer gemütlichen Pause auf dem Sofa. Nach einem aufregenden Laternenumzug darf es schließlich auch einmal ganz ruhig werden.
Teilen und füreinander da sein mit Kinderliedern lernen
St. Martin steht für Mitgefühl, Hilfsbereitschaft und das Teilen. Diese Botschaft lässt sich auch im Familienalltag entdecken: beim Abgeben einer Leckerei, beim gemeinsamen Spielen oder wenn jemand Trost braucht. Wie gerechtes Teilen funktionieren kann, zeigen DIKKA
und dikki in “Halbe Halbe”
. Auch Hurra Kinderlieder
greifen das Thema auf: “Komm wir teilen” erzählt vom Abwechseln, Abgeben und gemeinsamen Spaß. Den Song findet ihr auf “Hurra Kinderlieder 2”
.
Laternen basteln, ausmalen und gemeinsam genießen
Das passende Eulen-Ausmalbild
sorgt für zusätzlichen Malspaß. Wer nach dem Spaziergang noch gesammelte Kastanien zu Hause hat, findet in unserer Kastanienedition
einfache Ideen für kleine Igel und Schnecken.
Nach dem Laternenumzug sorgt eine gemeinsam vorbereitete Kürbissuppe
für Wärme und einen gemütlichen Abschluss. Beim gemeinsamen Essen lässt sich die Botschaft von St. Martin gleich aufgreifen: miteinander teilen und Zeit füreinander haben.
Unsere St.-Martin-Themenwelt entdecken
Von den ersten Liedern beim Laternebasteln bis zur Hörspielzeit nach dem Umzug: Entdeckt unsere Musik, Geschichten, Videos, Bastelideen und Rezepte für die Laternenzeit.