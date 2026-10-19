St. Martin mit Kindern: Laternenlieder, Hörspiele und kreative Ideen

Wenn selbst gebastelte Laternen leuchten und Kinder singend durch die Straßen ziehen, liegt eine besondere Stimmung in der Luft. In unserer St.-Martin-Themenwelt findet ihr passende Laternenlieder, liebevoll erzählte Hörspiele, Musikvideos und kreative Ideen für die ganze Familie.

Ob beim Laternebasteln, beim gemeinsamen Üben der Lieder oder beim Einkuscheln nach dem Umzug: Musik und Geschichten begleiten euch durch die Laternenzeit und machen die Vorfreude auf das Fest hörbar.

Die schönsten Laternenlieder zum Mitsingen

Mit Conni das Laternenfest erleben

Noch mehr Hörmomente bietet die Playlist “Laterne, Laterne Hörspielzeit” . Die Geschichten passen zum Basteln und Malen ebenso wie zu einer gemütlichen Pause auf dem Sofa. Nach einem aufregenden Laternenumzug darf es schließlich auch einmal ganz ruhig werden.

Teilen und füreinander da sein mit Kinderliedern lernen

Laternen basteln, ausmalen und gemeinsam genießen

Das passende Eulen-Ausmalbild sorgt für zusätzlichen Malspaß. Wer nach dem Spaziergang noch gesammelte Kastanien zu Hause hat, findet in unserer Kastanienedition einfache Ideen für kleine Igel und Schnecken.

Nach dem Laternenumzug sorgt eine gemeinsam vorbereitete Kürbissuppe für Wärme und einen gemütlichen Abschluss. Beim gemeinsamen Essen lässt sich die Botschaft von St. Martin gleich aufgreifen: miteinander teilen und Zeit füreinander haben.

Unsere St.-Martin-Themenwelt entdecken

Von den ersten Liedern beim Laternebasteln bis zur Hörspielzeit nach dem Umzug: Entdeckt unsere Musik, Geschichten, Videos, Bastelideen und Rezepte für die Laternenzeit.