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St. Martin mit Kindern: Laternenlieder, Hörspiele und kreative Ideen

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19.10.2026
Wenn selbst gebastelte Laternen leuchten und Kinder singend durch die Straßen ziehen, liegt eine besondere Stimmung in der Luft. In unserer St.-Martin-Themenwelt findet ihr passende Laternenlieder, liebevoll erzählte Hörspiele, Musikvideos und kreative Ideen für die ganze Familie.
Ob beim Laternebasteln, beim gemeinsamen Üben der Lieder oder beim Einkuscheln nach dem Umzug: Musik und Geschichten begleiten euch durch die Laternenzeit und machen die Vorfreude auf das Fest hörbar.

Die schönsten Laternenlieder zum Mitsingen

“Ich geh mit meiner Laterne”, “Laterne, Laterne” und “Durch die Straßen auf und nieder” gehören für viele Familien einfach dazu. Bekannte Melodien verbinden kleine und große Stimmen und stimmen schon bei den Vorbereitungen auf den Laternenumzug ein. Mit “Laterne Laufen mit Rolf Zuckowski” und unserer Playlist “Kinderlieder zum Laternelaufen und für den Laternenumzug” steht die passende Musik schnell bereit.
Auch die Giraffenaffen begleiten euch durch die Laternenzeit: Auf ihren “Herbstliedern” singt Cassandra Steen den Klassiker “Ich geh mit meiner Laterne”. Weitere Martins- und Laternenlieder warten auf “Die 30 besten Herbstlieder für Kinder” – darunter “Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind” und “Ein bisschen so wie Martin”.

Mit Conni das Laternenfest erleben

Die eigene Laterne basteln, gemeinsam singen und am Abend die kleinen Lichter bewundern: Auch Conni freut sich auf das Laternenfest. In “Conni und ihr Lieblingspony / Conni läuft Laterne” können Kinder ihre Freundin bei den Vorbereitungen und beim Laternelaufen begleiten.
Noch mehr Hörmomente bietet die Playlist “Laterne, Laterne Hörspielzeit”. Die Geschichten passen zum Basteln und Malen ebenso wie zu einer gemütlichen Pause auf dem Sofa. Nach einem aufregenden Laternenumzug darf es schließlich auch einmal ganz ruhig werden.

Teilen und füreinander da sein mit Kinderliedern lernen

St. Martin steht für Mitgefühl, Hilfsbereitschaft und das Teilen. Diese Botschaft lässt sich auch im Familienalltag entdecken: beim Abgeben einer Leckerei, beim gemeinsamen Spielen oder wenn jemand Trost braucht. Wie gerechtes Teilen funktionieren kann, zeigen DIKKA und dikki in “Halbe Halbe”. Auch Hurra Kinderlieder greifen das Thema auf: “Komm wir teilen” erzählt vom Abwechseln, Abgeben und gemeinsamen Spaß. Den Song findet ihr auf “Hurra Kinderlieder 2”.

Laternen basteln, ausmalen und gemeinsam genießen

Eine selbst gestaltete Laterne macht den Umzug besonders persönlich. Mit unserer Anleitung könnt ihr eine Eulen-Laterne für St. Martin selber basteln. Inspiriert von “Eule findet den Beat” entsteht aus einer Papiertüte, Ton- und Transparentpapier ein leuchtender Begleiter für die dunklen Novemberabende.
Das passende Eulen-Ausmalbild sorgt für zusätzlichen Malspaß. Wer nach dem Spaziergang noch gesammelte Kastanien zu Hause hat, findet in unserer Kastanienedition einfache Ideen für kleine Igel und Schnecken.
Nach dem Laternenumzug sorgt eine gemeinsam vorbereitete Kürbissuppe für Wärme und einen gemütlichen Abschluss. Beim gemeinsamen Essen lässt sich die Botschaft von St. Martin gleich aufgreifen: miteinander teilen und Zeit füreinander haben.

Unsere St.-Martin-Themenwelt entdecken

Von den ersten Liedern beim Laternebasteln bis zur Hörspielzeit nach dem Umzug: Entdeckt unsere Musik, Geschichten, Videos, Bastelideen und Rezepte für die Laternenzeit.
Jetzt die St.-Martin-Themenwelt entdecken!

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