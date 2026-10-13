Tierisch vorsichtig: Neuer Song von Hurra Kinderlieder

So machtauf einfache Weise und ohne erhobenen Zeigefinder darauf aufmerksam, dass nicht jedes Tier angefasst oder gestreichelt werden sollte. Der Song wie auch das amüsante Animationsvideo dazu gibt Familien einen guten Anlass, über Vorsicht und Respekt vor sowie den richtigen Umgang mit Tieren zu sprechen – ohne dass es belehrend klingt.