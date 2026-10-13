Tierisch vorsichtig: Neuer Song von Hurra Kinderlieder
16.10.2026
Ob beim Picknick, am Strand, im Garten oder auf der Wiese: Tiere gehören für viele Familien ganz selbstverständlich zum Alltag. Viele Begegnungen sind schön, manche überraschend – und bei manchen ist ein bisschen Abstand die bessere Idee. Genau darum geht es in “Achtung! Gefährliches Tier”, dem neuen Song von Hurra Kinderlieder.
Der Song greift brenzlige Situationen auf, die im Alltag schnell passieren können: Eine Wespe schwirrt plötzlich um den Teller, ein angeleinter Hund möchte nicht gestreichelt werden, im hohen Gras kann eine Zecke sitzen oder am Badestrand taucht eine Feuerqualle auf. Hurra Kinderlieder erzählen davon mit Humor, bunten Bildern und einer Melodie, die im Kopf bleibt.
So macht “Achtung! Gefährliches Tier” auf einfache Weise und ohne erhobenen Zeigefinder darauf aufmerksam, dass nicht jedes Tier angefasst oder gestreichelt werden sollte. Der Song wie auch das amüsante Animationsvideo dazu gibt Familien einen guten Anlass, über Vorsicht und Respekt vor sowie den richtigen Umgang mit Tieren zu sprechen – ohne dass es belehrend klingt.
Noch mehr Musik für kleine Entdecker gibt es mit der neuen Compilation "KITA Hits – Kinderlieder für den Kindergarten“ von Hurra Kinderlieder: 23 Songs rund um Bewegung, gemeinsames Essen, Aufräumen und weitere Alltagsthemen laden zum Mitsingen und Mitmachen ein – in der Kita und zu Hause.