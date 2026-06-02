“Toy Story 5” bekommt Taylor Swift Moment: Neuer Song angekündigt

Taylor Swift überrascht ihre Fans mit einer besonderen Ankündigung: Die US-Sängerin steuert einen neuen Originalsong zum kommenden Disney · Pixar Film Toy Story 5 bei. Der Titel “I Knew It, I Knew You” erscheint bereits diesen Freitag und begleitet das nächste Abenteuer von Woody, Buzz Lightyear und ihren Freunden. überrascht ihre Fans mit einer besonderen Ankündigung: Die US-Sängerin steuert einen neuen Originalsong zum kommendenFilmbei. Der Titel “” erscheint bereits diesen Freitag und begleitet das nächste Abenteuer von Woody, Buzz Lightyear und ihren Freunden.

Taylor Swift geht mit diesem Projekt ein Kindheitstraum in Erfüllung. Die Sängerin verbindet mit der “Jack Antonoff schrieb und produzierte sie den neuen Song für das nächste Kapitel der beliebten Filmreihe. Fürgeht mit diesem Projekt ein Kindheitstraum in Erfüllung. Die Sängerin verbindet mit der “ Toy Story ”-Reihe persönliche Erinnerungen und zählt die Filme seit ihrer Kindheit zu ihren Lieblingsgeschichten. Gemeinsam mit Erfolgsproduzentschrieb und produzierte sie den neuen Song für das nächste Kapitel der beliebten Filmreihe.

Auch wenn bislang nur wenige Details zu “I Knew It, I Knew You” bekannt sind, sorgt die Ankündigung bereits für große Vorfreude. Der Song ist Teil des offiziellen Soundtracks zu "Toy Story 5“ und orientiert sich an der abenteuerlichen Reise des Cowgirls Jessie. Gleichzeitig schlägt Taylor Swift damit musikalisch eine Brücke zu ihren Country-Wurzeln.



Auch auf den Film dürfen Familien gespannt sein: Dieses Mal treffen Woody, Buzz, Jessie und ihre Freunde auf das neue Tablet Lilypad, das ganz eigene Vorstellungen davon hat, was für Bonnie am besten ist. Damit greift “Toy Story 5” auf unterhaltsame Weise ein Thema auf, das viele Familien aus ihrem Alltag kennen.

“I Knew It, I Knew You“ ist ab dem 5. Juni 2026 auf allen gängigen Plattformen zum Streamen und Kaufen verfügbar. ”Toy Story 5" startet am 19. Juni 2026 in den USA und am 23. Juli 2026 in Deutschland.