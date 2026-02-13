Volker Rosin: Endlich spielen und knuddeln mit dem coolen Gorilla mit der Sonnenbrille!

Der coole Gorilla mit der roten Sonnenbrille, der schon seit Jahrzehnten für gute Laune, Tanz und Bewegung sorgt, kommt jetzt auch zu euch nach Hause! Ab sofort ist er als kuschelweiches Plüschtier exklusiv im Karussell Shop verfügbar.

Volker Rosin, der “König der Kinderdisco”, seinen legendären Kinderhit “” erstmals veröffentlicht. Bis heute ist das Lied in verschiedensten Versionen ein echter Klassiker, der Jung und Alt zum Mitsingen, Mitmachen, Tanzen und Lachen bringt. 1990 hatder “König der Kinderdisco”, seinen legendären Kinderhit “ Der Gorilla mit der Sonnenbrille erstmals veröffentlicht. Bis heute ist das Lied in verschiedensten Versionen ein echter Klassiker, der Jung und Alt zum Mitsingen, Mitmachen, Tanzen und Lachen bringt.

Der sympathischen Gorilla, der so elegant Mambo tanzen kann, gehört bereits seit Jahren zu den erfolgreichsten Tonie-Figuren im deutschsprachigen Raum. Nun gibt es ihn endlich auch als liebenswerten Gefährten für jede Gelegenheit: Die Gorilla-Plüschfigur ist 20 cm groß, superflauschig und hat sogar bewegliche Gelenke.