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Von Vulkanen bis ins Alte Ägypten: Neue Hörspiele von WAS IST WAS

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25.09.2026
Im September gibt es bei WAS IST WAS neuen Hörstoff und eine besondere Zusammenstellung für Zeitreise-Fans: Ab sofort ist das Hörspiel “Vulkane – Vorsicht, heiß! verfügbar. Gleichzeitig bündelt die WAS IST WAS Hörspielbox: Die große Zeitreisebox bereits erschienene Abenteuer rund um Dinosaurier, das Alte Ägypten und das alte Rom.
Auf Entdeckungsreise zu den Vulkanen
In der neuen Hörspielfolge Vulkane – Vorsicht, heiß! gehen Theo, Tess und Quentin einem der faszinierendsten Naturphänomene der Erde auf den Grund. In einem eigenen Experiment bauen sie einen Vulkan nach und beschäftigen sich mit Fragen wie: Wie entstehen Vulkane? Warum brechen sie aus? Und wo gibt es heute noch aktive Vulkane?
Zahlreiche Fakten begleiten die Reise ins Innere und an die Oberfläche der Erde. 
Drei Epochen in einer Hörspielbox
Quer durch die Zeit führt die Die große Zeitreisebox. Theo, Tess und Quentin reisen darin zu den Dinosauriern, ins Alte Ägypten und ins alte Rom. Dabei erfahren Hörerinnen und Hörer unter anderem, wie Dinosaurier lebten und wann sie ausstarben, wie sich Ägypten zur Hochkultur entwickelte und wie der Alltag im Römischen Reich aussah.
Wer Lust auf noch mehr gebündeltes Wissen hat, kann mit WAS IST WAS auch unter die Wasseroberfläche abtauchen: In der Hörspiel-Compilation “Tiere im Wasser” begeben wir uns auf fünf Wissensreisen rund um Wale, Delfine, Quallen, Orcas, Fische und Haie. Viel Spaß beim Reinhören!

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