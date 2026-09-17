Von Vulkanen bis ins Alte Ägypten: Neue Hörspiele von WAS IST WAS

Auf Entdeckungsreise zu den Vulkanen

”Vulkane – Vorsicht, heiß!“ gehen Theo, Tess und Quentin einem der faszinierendsten Naturphänomene der Erde auf den Grund. In einem eigenen Experiment bauen sie einen Vulkan nach und beschäftigen sich mit Fragen wie: Wie entstehen Vulkane? Warum brechen sie aus? Und wo gibt es heute noch aktive Vulkane? In der neuen Hörspielfolgegehen Theo, Tess und Quentin einem der faszinierendsten Naturphänomene der Erde auf den Grund. In einem eigenen Experiment bauen sie einen Vulkan nach und beschäftigen sich mit Fragen wie: Wie entstehen Vulkane? Warum brechen sie aus? Und wo gibt es heute noch aktive Vulkane?

Zahlreiche Fakten begleiten die Reise ins Innere und an die Oberfläche der Erde.

Drei Epochen in einer Hörspielbox

„Die große Zeitreisebox”. Theo, Tess und Quentin reisen darin zu den Dinosauriern, ins Alte Ägypten und ins alte Rom. Dabei erfahren Hörerinnen und Hörer unter anderem, wie Dinosaurier lebten und wann sie ausstarben, wie sich Ägypten zur Hochkultur entwickelte und wie der Alltag im Römischen Reich aussah. Quer durch die Zeit führt die. Theo, Tess und Quentin reisen darin zu den Dinosauriern, ins Alte Ägypten und ins alte Rom. Dabei erfahren Hörerinnen und Hörer unter anderem, wie Dinosaurier lebten und wann sie ausstarben, wie sich Ägypten zur Hochkultur entwickelte und wie der Alltag im Römischen Reich aussah.