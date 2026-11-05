Weihnachten mit Pumuckl: Sechs Hörspielgeschichten für die Adventszeit

Wenn Weihnachtsbaum, Christbaumkugeln und die große Bescherung auf Pumuckls
unbändige Neugier treffen, ist vorweihnachtliches Chaos garantiert. “Weihnachten & Advent – Hörspiele mit Pumuckl”
versammelt sechs Geschichten rund um Advent und Weihnachten und bringt jede Menge Kobold-Schabernack in die gemütlichste Zeit des Jahres.
In “Pumuckl und der krumme Weihnachtsbaum”
wollen Florian Eder und Pumuckl
eigentlich nur ihren Weihnachtsbaum schmücken. Doch während Nachbar Herr Sorgichev seinen Umzug vorbereitet, sorgt Pumuckl
mit Eders Waschmaschine für eine ziemlich schaumige Überraschung. Auch in “Pumuckl und die Christbaumkugeln”
läuft die Weihnachtsvorbereitung nicht ganz nach Plan. Als die bunten Kugeln vom Speicher zu Bruch gehen, stellt sich plötzlich die Frage, womit der Christbaum nun geschmückt werden soll.
Besonders ungeduldig wird Pumuckl
natürlich an Heiligabend. In “Pumuckl wartet auf die Bescherung”
kann er den großen Moment kaum erwarten, während immer mehr Besucher bei Meister Eder auftauchen und sich über dessen merkwürdiges Verhalten wundern. In “Das Weihnachtsgeschenk”
lernt der Kobold wiederum, was es mit dem Schenken an Weihnachten auf sich hat und macht sich kurzerhand selbst auf die Suche nach einem passenden Präsent.
Auch der Nikolaus darf in der Sammlung nicht fehlen. In “Pumuckl und der Nikolaus”
ist Pumuckl
überzeugt, dass dieser ohnehin nur Kinder und keine Kobolde besucht. Seine Streiche werden deshalb immer frecher, bis es plötzlich tatsächlich an der Tür klopft. In “Pumuckl und die Schatulle”
bekommt der Kobold schließlich selbst ein besonderes Weihnachtsgeschenk von Meister Eder. Als jedoch gleich mehrere Menschen genau dieses Schmuckkästchen kaufen möchten, ist guter Rat gefragt.
Die sechs Geschichten “Weihnachten & Advent”
verbinden weihnachtliche Vorfreude, altbekannte Pumuckl-Momente und jede Menge Humor zu einer Hörspiel-Sammlung für die ganze Familie. Ob beim Plätzchenbacken, an gemütlichen Nachmittagen oder beim Warten auf die Bescherung: Mit Pumuckl
und Meister Eder wird es auch an Weihnachten garantiert nicht langweilig.