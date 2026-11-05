Weihnachten mit Pumuckl: Sechs Hörspielgeschichten für die Adventszeit

Pumuckls unbändige Neugier treffen, ist vorweihnachtliches Chaos garantiert. “Weihnachten & Advent – Hörspiele mit Pumuckl” versammelt sechs Geschichten rund um Advent und Weihnachten und bringt jede Menge Kobold-Schabernack in die gemütlichste Zeit des Jahres. Wenn Weihnachtsbaum, Christbaumkugeln und die große Bescherung aufunbändige Neugier treffen, ist vorweihnachtliches Chaos garantiert.versammelt sechs Geschichten rund um Advent und Weihnachten und bringt jede Menge Kobold-Schabernack in die gemütlichste Zeit des Jahres.

“Pumuckl und der krumme Weihnachtsbaum” wollen Florian Eder und Pumuckl eigentlich nur ihren Weihnachtsbaum schmücken. Doch während Nachbar Herr Sorgichev seinen Umzug vorbereitet, sorgt Pumuckl mit Eders Waschmaschine für eine ziemlich schaumige Überraschung. Auch in “Pumuckl und die Christbaumkugeln” läuft die Weihnachtsvorbereitung nicht ganz nach Plan. Als die bunten Kugeln vom Speicher zu Bruch gehen, stellt sich plötzlich die Frage, womit der Christbaum nun geschmückt werden soll. Inwollen Florian Eder undeigentlich nur ihren Weihnachtsbaum schmücken. Doch während Nachbar Herr Sorgichev seinen Umzug vorbereitet, sorgtmit Eders Waschmaschine für eine ziemlich schaumige Überraschung. Auch inläuft die Weihnachtsvorbereitung nicht ganz nach Plan. Als die bunten Kugeln vom Speicher zu Bruch gehen, stellt sich plötzlich die Frage, womit der Christbaum nun geschmückt werden soll.

Pumuckl natürlich an Heiligabend. In “Pumuckl wartet auf die Bescherung” kann er den großen Moment kaum erwarten, während immer mehr Besucher bei Meister Eder auftauchen und sich über dessen merkwürdiges Verhalten wundern. In “Das Weihnachtsgeschenk” lernt der Kobold wiederum, was es mit dem Schenken an Weihnachten auf sich hat und macht sich kurzerhand selbst auf die Suche nach einem passenden Präsent. Besonders ungeduldig wirdnatürlich an Heiligabend. Inkann er den großen Moment kaum erwarten, während immer mehr Besucher bei Meister Eder auftauchen und sich über dessen merkwürdiges Verhalten wundern. Inlernt der Kobold wiederum, was es mit dem Schenken an Weihnachten auf sich hat und macht sich kurzerhand selbst auf die Suche nach einem passenden Präsent.

“Pumuckl und der Nikolaus” ist Pumuckl überzeugt, dass dieser ohnehin nur Kinder und keine Kobolde besucht. Seine Streiche werden deshalb immer frecher, bis es plötzlich tatsächlich an der Tür klopft. In “Pumuckl und die Schatulle” bekommt der Kobold schließlich selbst ein besonderes Weihnachtsgeschenk von Meister Eder. Als jedoch gleich mehrere Menschen genau dieses Schmuckkästchen kaufen möchten, ist guter Rat gefragt. Auch der Nikolaus darf in der Sammlung nicht fehlen. Inistüberzeugt, dass dieser ohnehin nur Kinder und keine Kobolde besucht. Seine Streiche werden deshalb immer frecher, bis es plötzlich tatsächlich an der Tür klopft. Inbekommt der Kobold schließlich selbst ein besonderes Weihnachtsgeschenk von Meister Eder. Als jedoch gleich mehrere Menschen genau dieses Schmuckkästchen kaufen möchten, ist guter Rat gefragt.

“Weihnachten & Advent” verbinden weihnachtliche Vorfreude, altbekannte Pumuckl-Momente und jede Menge Humor zu einer Hörspiel-Sammlung für die ganze Familie. Ob beim Plätzchenbacken, an gemütlichen Nachmittagen oder beim Warten auf die Bescherung: Mit Pumuckl und Meister Eder wird es auch an Weihnachten garantiert nicht langweilig. Die sechs Geschichtenverbinden weihnachtliche Vorfreude, altbekannte Pumuckl-Momente und jede Menge Humor zu einer Hörspiel-Sammlung für die ganze Familie. Ob beim Plätzchenbacken, an gemütlichen Nachmittagen oder beim Warten auf die Bescherung: Mitund Meister Eder wird es auch an Weihnachten garantiert nicht langweilig.