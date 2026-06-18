Zwei kreative DIY-Snacks für die WM

Die Fußball-WM sorgt für spannende Momente und gemütliche Familienabende vor dem Fernseher. Damit auch auf dem Snackteller echte Fußballstimmung aufkommt, zeigen wir euch zwei kreative DIY-Snack-Ideen, die sich ganz einfach zu Hause nachmachen lassen.

Deutschland-Spieße

Für die erste Snack-Idee benötigt ihr folgende Zutaten:

Käsewürfel

Mini-Tomaten

Blaubeeren

Holzspieße

So einfach geht’s:

Für den ersten WM-Snack steckt ihr abwechselnd Käsewürfel, Mini-Tomaten und Blaubeeren auf die Holzspieße. So entstehen im Handumdrehen leckere Deutschland-Spieße in Schwarz, Rot und Gold.

Feta-Blaubeer-Fußball zur WM





Für die zweite Snack-Idee entsteht aus nur zwei Zutaten ein echter Hingucker! Ihr benötigt:

Blaubeeren

Feta-Käse

So gelingt es blitzschnell:

Ihr schneidet zunächst den Feta in kleine Würfel. Anschließend legt ihr die Blaubeeren, ein Sechseck bildend, auf einen Teller und platziert die Feta-Würfel dazwischen, sodass ein Fußballmuster entsteht. Schon ist der Feta-Blaubeer-Fußball fertig – perfekt für kleine Fußballfans zum WM-Start!

Die beiden Snack-Ideen lassen sich schnell vorbereiten und sorgen für extra Vorfreude beim gemeinsamen Mitfiebern.