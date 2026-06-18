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Zwei kreative DIY-Snacks für die WM

18.06.2026
Die Fußball-WM sorgt für spannende Momente und gemütliche Familienabende vor dem Fernseher. Damit auch auf dem Snackteller echte Fußballstimmung aufkommt, zeigen wir euch zwei kreative DIY-Snack-Ideen, die sich ganz einfach zu Hause nachmachen lassen.
Deutschland-Spieße
Für die erste Snack-Idee benötigt ihr folgende Zutaten:
  • Käsewürfel
  • Mini-Tomaten
  • Blaubeeren
  • Holzspieße
So einfach geht’s:
Für den ersten WM-Snack steckt ihr abwechselnd Käsewürfel, Mini-Tomaten und Blaubeeren auf die Holzspieße. So entstehen im Handumdrehen leckere Deutschland-Spieße in Schwarz, Rot und Gold. 
Feta-Blaubeer-Fußball zur WM

Für die zweite Snack-Idee entsteht aus nur zwei Zutaten ein echter Hingucker! Ihr benötigt:
  • Blaubeeren
  • Feta-Käse
 
So gelingt es blitzschnell:
 
Ihr schneidet zunächst den Feta in kleine Würfel. Anschließend legt ihr die Blaubeeren, ein Sechseck bildend, auf einen Teller und platziert die Feta-Würfel dazwischen, sodass ein Fußballmuster entsteht. Schon ist der Feta-Blaubeer-Fußball fertig – perfekt für kleine Fußballfans zum WM-Start!
 
Die beiden Snack-Ideen lassen sich schnell vorbereiten und sorgen für extra Vorfreude beim gemeinsamen Mitfiebern. 

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