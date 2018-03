Der Soundtrack zum Film “Verstehen Sie die Béliers?” ist da

Soundtrack sichern. In Frankreich ist “Verstehen Sie die Béliers?” schon längst ein Erfolg, dem auch die Musik zum Film in nichts nachsteht: Der Soundtrack kletterte bis auf Platz 6 der französischen iTunes Charts und auch die Single “Louane Emera, erreichte Platz 1 der französischen iTunes Charts. Noch bevor das Kino-Highlight “ Verstehen Sie die Béliers? ” überhaupt in den Kinos ist, könnt ihr euch schon jetzt mit “ La Famille Belier ” den zugehörigensichern. In Frankreich ist “Verstehen Sie die Béliers?” schon längst ein Erfolg, dem auch die Musik zum Film in nichts nachsteht: Der Soundtrack kletterte bis auf Platz 6 der französischen iTunes Charts und auch die Single “ Je Vole ”, gesungen von der Hauptdarstellerin, erreichte Platz 1 der französischen iTunes Charts.

“La Famille Belier”: Das erwartet euch auf dem Soundtrack zu “Verstehen Sie die Béliers?”

Die 18-jährige Louane wurde 2013 als Finalistin der französischen Ausgabe von The Voice bekannt und ist mit außerdem mit den beiden Songs “En Chantant” und “Je Vais T‘aimer” auf dem Soundtrack vertreten. Alle Songs sind Cover-Versionen des französischen Chansonsängers Michel Sardou. Ebenso auf “La Famille Belier” zu hören ist der Hit “That’s Not My Name” von The Ting Tings, Score-Musik des französichen-russischen Duos Evgueni und Sacha Galperine sowie der berühmte Kinderchor des “La Maîtrise des Hauts-de-Seine” an der Pariser Oper.

