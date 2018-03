“Verstehen Sie die Béliers?” ab 5. März 2015 im Kino: Hier erfahrt ihr mehr über den Film und seht den Trailer

Ein Wochenmarkt irgendwo in der französischen Provinz. Hinter ihrem Käse-Stand steht – wie jede Woche – die gesamte Familie Bélier. Während die Eltern Rodolphe (François Damiens) und Gigi (Karin Viard) sowie Sohn Quentin (Luca Gelberg) zwar auffällig freundlich, aber sehr schweigsam sind, ist Tochter Paula (Louane Emera) umso gesprächiger. Die Kunden im Ort kennen das schon und wundern sich schon lange nicht mehr, dass Paula die Kundenwünsche für ihre Familie in Gebärdensprache übersetzt. Denn alle in der Familie sind gehörlos – bis auf Paula.

“Verstehen Sie die Béliers?” ab 5. März 2015 im Kino

Doch die Béliers sind ein munterer, verschworener Haufen und weit davon entfernt die Dinge so zu nehmen wie sind. Insbesondere hat sich Rodolphe in den Kopf gesetzt Bürgermeister zu werden, denn vom amtierenden hält er nichts. Rodolphe ist sich seines Erfolgs sicher, und mit Paulas geschickten Übersetzungskünsten wird er die Kampagne schon gewinnen. Doch dann tritt ein unerwartetes Hindernis auf: Paulas Musiklehrer entdeckt ihre wunderschöne Stimme und ermuntert sie in Paris Gesang zu studieren.

Diese Entwicklung stellt Paula vor Entscheidungen, die mit ein paar Gebärden nicht zu lösen sind. Dazu kommt, dass Paula sich zu allem Überfluss auch noch verliebt hat. Von diesem Zeitpunkt wissen alle am besten, was für Paula gut ist, die Eltern, der Musiklehrer und auch ihre beste Freundin Mathilde (Roxane Durand). Doch Paula wäre keine Bélier, wenn sie nicht ihren ganz eigenen Kopf hätte. Wie viel das durcheinander bringt, seht ihr ab dem 5. März 2015 im Kino eurer Wahl. Einen Vorgeschmack gibt es schon jetzt im Trailer zum Film.

>>> Hier geht es zur offiziellen Website und zum offiziellen Facebook-Profil des Films “Verstehen Sie die Béliers?”