Vianney präsentiert seine neue Single “Pas là” samt offiziellem Video

Spätestens am heutigen 31. Juli 2015 beginnt für den 23-jährigen aus Frankreich stammenden Sänger und Songschreiber Vianney eine ähnliche Erfolgsgeschichte, wie in seiner Heimat. Nicht nur seine erste Single "Pas là" ist hierzulande ab sofort verfügbar, auch das dazugehörige Musikvideo feiert heute seine Veröffentlichung in Deutschland. Oben seht ihr den Clip in voller Länge.

“Pas là”: So klingt bittersüßer Liebeskummer auf Französisch

Mit seiner Debütsingle “Pas là” erzählt Vianney die berührende Geschichte einer zerbrochenen Liebe und die bleibende Lücke und den Schmerz danach. “Pas là” = “Nicht da” lautet der Titel übersetzt und genau um dieses Nichts, das bleibt, drehen sich die Textzeilen. Vianney besingt die einst mit gemeinsamen Geschichten und Gefühlen gefüllte Zeit – Liebeskummer vom Feinsten, klingt auf Französisch aber denn irgendwie nur noch halb so scherzhaft.

Das Video erzählt die Bildergeschichte zum traurig-schönen Song

Wie visualisiert man die Scherben einer gemeinsamen Liebe? Der 34-jährige französische Regisseur Nicolas Bary aus Paris hat einen perfekten Weg gefunden. Der für seine Kurzfilme sowie den Abenteuer- und Kinderfilm “Les Enfants de Timpelbach” bekannte Filmemacher transformierte Vianneys Erinnerungen einfach in Bildschnipsel. Porträts seiner Liebsten und Momente einer besseren Zeit, zerfallen langsam in ihre Einzelteile oder verwandeln sich in kleine Origami-Vögel, die auf und davon fliegen, und zurück bleibt ein melancholischer Vianney.

Vianneys Debütsingle ist Vorbote auf sein Debütalbum “Idées Blanches”