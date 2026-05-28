Violet Grohl veröffentlicht ihr Debütalbum „Be Sweet To Me“

Violet Grohl veröffentlicht am Freitag ihr mit Spannung erwartetes Debütalbum “Be Sweet To Me”. Mit elf Songs zwischen Alternative Rock, Dream Pop und Grunge-Einflüssen präsentiert die Musikerin erstmals ihren eigenen unverwechselbaren Sound. Bereits die Vorab-Singles „THUM“, „595“, „Applefish“ und „Cool Buzz“ sorgten global für Aufmerksamkeit.









Entstanden ist das Album gemeinsam mit Produzent Justin Raisen in Los Angeles. “Be Sweet To Me” verbindet rohe Gitarren, atmosphärische Melodien und persönliche Texte zu einem modernen Alternative-Album mit deutlichen Einflüssen der 90er-Jahre.„Dieses Album ist für mich eine Sammlung von Momenten, Gefühlen und Erinnerungen“, erklärt Violet Grohl.







„Ich wollte Musik machen, die ehrlich klingt und sich nicht perfekt anfühlt.“ Mit Songs wie „Cool Buzz“, das sich kritisch mit toxischen Dynamiken in der alternativen Musikszene auseinandersetzt, oder dem introspektiven „595“ zeigt Violet Grohl eine persönliche und eigenständige künstlerische Handschrift.





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