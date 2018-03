Das fulminante Volto! Debütalbum “Incitare”

Auf ihrem fulminanten Debütalbum “Incitare” beleben John “Volto” Ziegler (Pigmy Love Circus), Lance Morrison (Alanis Morissette, Simple Minds) und Danny Carey (Tool) unter dem Bandnamen Volto! das Fusion-Genre wieder, das sich seit den 1980er Jahren in einem fast schon komatösen Zustand befand. Mit originellen Eigenkompositionen verbeugen sie sich vor Vorbildern wie Weather Report, Tony Williams Lifetime und Jeff Beck.

Um das Unterfangen so locker wie nur möglich anzugehen, buchte die Band keines der zahllosen professionellen Studios von Los Angeles, sondern gab dem bescheidenen Studio im Probeloft von Tool den Vorzug. Dort wurden die Songs für “Incitare” live eingespielt. Die Aufnahmen machte der alte Studiohase und Toningenieur “Evil” Joe Barresi (Tool, Queens Of The Stone Age, Bad Religion). Und zur klanglichen Verstärkung holten Volto! in Jeff Babko (u.a. Frank Ocean, Jason Mraz, Sheryl Crow, Larry Carlton, Robben Ford) noch einen wahren Tastenzauberer an Bord, der Stücken wie “Grillz”, “BHP” und “Grip It” noch mehr Intensität verlieh.