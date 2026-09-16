Auf Spurensuche mit den Naturfüchsen in der neuen Folge von “WAS IST WAS Junior”

wartet auf die Naturfüchse ein echtes Stück Erdgeschichte. In " Was für ein Fund! In der neuen Hörspielfolge von WAS IST WAS Junior wartet auf die Naturfüchse ein echtes Stück Erdgeschichte. In " 43: Die Naturfüchse: Der Fossilien-Diebstahl " entdecken Toni, Jonas und Karim nicht nur versteinerte Schätze aus längst vergangenen Zeiten. Schon bald stoßen die drei auch auf einen rätselhaften Fall, bei dem ihr Spürsinn mindestens genauso gefragt ist wie ihr Wissen über Fossilien.

Beim Klopfen im Fossilien-Steinbruch macht Karim eine besondere Entdeckung: Im Gestein steckt ein kleiner Ammonit, eine Art Tintenfisch aus der Jura-Zeit. Klar, dass nun auch Toni und Jonas das Fossilienfieber packt. Mit Hammer und Meißel suchen die Naturfüchse weiter – vielleicht verbirgt sich zwischen all den Steinen sogar eine bisher unbekannte Dino-Art?

Während der Suche erfahren die drei, wie ein Fossil entsteht und welche Pflanzen und Tiere vor vielen Millionen Jahren auf der Erde gelebt haben. Doch dann beobachten sie eine Dame, die heimlich immer wieder Steine in ihrer Tasche verschwinden lässt. Was hat sie damit vor? Schließlich dürfen wichtige Funde nicht einfach aus dem Steinbruch mitgenommen werden.

Damit beginnt für die Junior-Detektive Naturfüchse neben der Fossiliensuche ein ganz neuer Fall. Toni, Jonas und Karim setzen ihren Scharfsinn ein und schmieden eine List, um dem Geheimnis der verschwundenen Steine auf die Spur zu kommen. Werden sie damit Erfolg haben und können sie der rätselhaften Frau das Handwerk legen?

Das vierte Abenteuer der Naturfüchse “ Der Fossilien-Diebstahl ” verbindet Wissen über Fossilien und die Erdgeschichte mit einer spannenden Detektivgeschichte – und liefert Familien die eine oder andere Idee zum gemeinsamen Weiterforschen.