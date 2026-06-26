Geht mit der neuen Folge von “WAS IST WAS Junior” auf Tauchgang

Erforsche die Ozeane!” geht es aufs Forschungsschiff und hinab in die geheimnisvollen Tiefen des Ozeans. Das Hörspiel verbindet spannendes Sachwissen mit einer lebendigen Geschichte, die Familien mit kleinen Kids in eine Welt mit Haien, Korallenriffen und faszinierenden Entdeckungen mitnimmt. Wie klingt eigentlich ein Abenteuer unter der Meeresoberfläche? WAS IST WAS Junior liefert eine Antwort auf diese Frage: In “geht es aufs Forschungsschiff und hinab in die geheimnisvollen Tiefen des Ozeans. Das Hörspiel verbindet spannendes Sachwissen mit einer lebendigen Geschichte, die Familien mit kleinen Kids in eine Welt mit Haien, Korallenriffen und faszinierenden Entdeckungen mitnimmt.

Frieda und Lucas begleiten ihre Eltern auf eine Forschungsreise und starten ihr Abenteuer mit einer Schiffsführung. Schnell zeigt sich: An Bord eines Forschungsschiffs wartet hinter jeder Ecke etwas Neues. Besonders aufregend wird es, als das kleine Tauchboot langsam in die Tiefe schwebt und die Unterwasserwelt aus nächster Nähe sichtbar macht.

Ein Grönlandhai sorgt kurz für Herzklopfen, doch der Schrecken entpuppt sich als harmlos. Danach tauchen Frieda und Lucas noch tiefer in die Arbeit der Meeresforschung ein. Sie helfen dabei, Hundshaie mit Sendern auszustatten, erkunden einen Schwarzen Raucher am Meeresgrund und erleben einen wichtigen Einsatz am Korallenriff …

Wissen, das Familien ins Gespräch bringt

WAS IST WAS Junior erklärt große Themen so, dass sie nahbar bleiben: Wie forscht man auf dem Meer? Warum liefern Sender an Haien wichtige Informationen? Und weshalb spielen Korallenriffe für das Leben im Ozean eine so große Rolle?