Ohne Angst zum Kinderarzt: Die neue Hörspielfolge von WAS IST WAS Meine Welt

“Ich geh zum Kinderarzt” aus der Hörspielreihe Ein Besuch beim Kinderarzt gehört für Kinder zum Alltag, kann aber gerade bei den Kleinsten auch für Unsicherheit sorgen. Die neue Folgeaus der Hörspielreihe WAS IST WAS Meine Welt begleitet Amelie und ihren Papa bei gleich zwei unterschiedlichen Arztbesuchen und vermittelt dabei, was Kinder in einer Kinderarztpraxis erwarten kann.

Nachdem sich Amelie verletzt hat, wird sie von der Kinderärztin untersucht und bekommt ein Pflaster. Einige Zeit später steht der nächste Termin an, diesmal für eine Vorsorgeuntersuchung. Einfühlsam erzählt das Hörspiel, was bei einem Arztbesuch passiert und hilft Kindern ab drei Jahren dabei, die Situation besser kennenzulernen und mögliche Sorgen abzubauen.

WAS IST WAS Meine Welt basiert auf der beliebten Buchreihe aus dem Tessloff Verlag und vermittelt erstes Wissen zu Themen aus dem Kinderalltag. Geräusche und abwechslungsreiche Klangwelten machen die Geschichten lebendig, während Ratefragen und Wiederholungen die kleinen Hörerinnen und Hörer aktiv einbeziehen. Ruhige Achtsamkeitsreisen und Meditationen schaffen zwischendurch bewusste Pausen und runden das altersgerechte Hörerlebnis ab.