Abtauchen, staunen und alles über Quallen erfahren mit dem neuen Hörspiel von WAS IST WAS

Mit dem Hörspiel “Quallen – glibberig schön!
” von WAS IST WAS
erscheint eine neue Folge der erfolgreichen Wissens-Hörspielreihe für Kinder ab 6 Jahren. Und auch diesmal geht es mit Theo, Tess und Quentin auf eine spannende Entdeckungsreise. Im Mittelpunkt stehen Tiere, die oft unterschätzt werden und doch zu den ältesten und erstaunlichsten Lebewesen unseres Planeten zählen: Quallen.
Gemeinsam mit dem beliebten Trio tauchen junge Hörerinnen und Hörer ein in die geheimnisvolle Welt der Meere. Wie können Quallen ohne Blut, Herz und Gehirn überleben? Warum haben sie sogar die Dinosaurier überdauert? Und was passiert eigentlich, wenn aus einem winzigen Polypen eine meterlange Meduse wird? Das Hörspiel liefert Antworten auf diese und viele weitere Fragen, wie immer sachlich fundiert, spannend erzählt und mit eindrucksvollen Sounds inszeniert. Dabei wird auch mit Vorurteilen aufgeräumt, denn Quallen haben einen schlechteren Ruf, als sie verdienen, und leisten Erstaunliches, was Kinder und Erwachsene gleichermaßen überraschen wird. Die neue Hörspielfolge “Quallen – glibberig schön!
” eignet sich für neugierige Kinder ab sechs Jahren, die mehr über Natur, Tiere und wissenschaftliche Zusammenhänge erfahren möchten. Ob zu Hause, auf Reisen oder einfach zwischendurch: Das neue WAS IST WAS
Hörspiel macht Lust darauf, die Welt der Quallen unter Wasser mit offenen Ohren neu kennenzulernen. Ab dem 20. März 2026 ist die Folge auf CD und als Stream und Download erhältlich.