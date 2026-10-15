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Aus dem WAS IST WAS Archiv: Pferde und das Reitervolk der Mongolen entdecken

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16.10.2026
Aus dem WAS IST WAS Archiv erscheint eine Folge der beliebten Wissensreihe, die Kinder mit auf eine spannende Reise in die Welt der Pferde und zu einem der berühmtesten Reitervölker der Geschichte nimmt. 
Im ersten Teil dreht sich alles um Pferde, die den Menschen seit Jahrhunderten begleiten. Die Folge besucht unter anderem eine Cattle Ranch in den USA und zeigt, wie Cowboys gemeinsam mit ihren Quarter Horses große Rinderherden treiben. Im zweiten Teil geht es in die Mongolei, wo Kinder erfahren, warum das Reitervolk der Mongolen einst ein riesiges Weltreich errichten konnte. Außerdem gibt die Folge spannende Einblicke in das Leben heutiger Nomaden und das berühmte Nadaam-Fest mit seinen Wettkämpfen im Bogenschießen und Ringen.
Wie gewohnt verbindet WAS IST WAS spannende Wissensvermittlung mit authentischen Reportagen und kindgerechten Erklärungen. Wunderbare Pferde / Reitervolk Mongolen ist ab sofort im Streaming und als Download erhältlich und lädt Kinder dazu ein, die Welt mit offenen Ohren zu entdecken.

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