Mit WAS IST WAS spannende "Abenteuer im Weltraum“ erleben

Wie entstehen Sterne, was erwartet uns auf dem Mars und könnte es irgendwo im Universum noch anderes Leben geben? Mit “Abenteuer im Weltraum”
bündelt WAS IST WAS
sieben spannende Hörspiele rund um Planeten, Raumfahrt und die großen Geheimnisse unseres Universums in einer neuen Compilation. Kleine und große Weltraumfans können dabei von der Erde aus zu einer abwechslungsreichen Entdeckungsreise durch unser Sonnensystem und weit darüber hinaus aufbrechen.
Den Anfang macht “Die Sonne”
mit spannenden Fragen rund um unser Zentralgestirn, seine Energie und die geheimnisvollen Sonnenflecken. “Planeten und Raumfahrt”
nimmt anschließend das Sonnensystem genauer unter die Lupe und erzählt unter anderem von der Entstehung der Sterne und den ersten Reisen des Menschen ins All. Unser Nachbarplanet wird in “Erforsche den Mars”
besucht, wenn Theo, Tess und Quentin herausfinden, was wir heute über den Roten Planeten wissen, wie er erforscht wird und welche Missionen für die Zukunft geplant sind.
Auch der Blick in den Nachthimmel darf nicht fehlen. “Die Sterne”
erklärt unter anderem, wie Sterne und ihr Licht entstehen und was sich hinter Begriffen wie Milchstraße oder Weißer Zwerg verbirgt. In “Sind wir allein im All?”
dreht sich dagegen alles um Exoplaneten und die spannende Suche nach möglichen Lebensformen außerhalb der Erde. “Kometen und Asteroiden”
widmet sich den faszinierenden Himmelskörpern, die durch unser Sonnensystem ziehen, während “Komm mit zum Mond”
Fragen zu Mondphasen, Kratern, Mondfinsternissen und der ersten bemannten Mondlandung beantwortet.
Mit “Abenteuer im Weltraum”
verbindet WAS IST WAS
zahlreiche Themen der Astronomie und Raumfahrt in einer umfangreichen Hörspiel-Sammlung und liefert Antworten auf viele Fragen, die kleine und große Weltraumforscherinnen und Weltraumforscher beschäftigen.“Abenteuer im Weltraum”
ist ab sofort im Streaming verfügbar.