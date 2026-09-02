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Taucht ab mit der neuen Hörspiel-Compilation “Tiere im Wasser” von WAS IST WAS

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04.09.2026
Was schwimmt, jagt und glibbert eigentlich alles unter der Wasseroberfläche? Die neue WAS IST WAS Hörspiel-Compilation “Tiere im Wasser” versammelt fünf Wissensreisen rund um faszinierende Bewohner der Meere. 
Mit dabei sind die Hörspiele Wale & Delfine, Quallen – glibberig schön!, Orcas, Welt der Fische und Haie – bedrohte Jäger. Gemeinsam geben sie spannende Einblicke in das Leben unter Wasser und gehen zahlreichen Fragen rund um die tierischen Bewohner der Meere auf den Grund.
Wale & Delfine führt zu den Giganten der Meere und bis hinab in die Tiefsee. Dabei geht es um den Gesang der Buckelwale, die Intelligenz von Delfinen und die beeindruckenden Tauchgänge der Pottwale. Auch die geheimnisvolle Welt der Tiefsee mit ihren leuchtenden Bewohnern und Schwarzen Rauchern spielt eine Rolle.
In Quallen – glibberig schön! gehen Theo, Tess und Quentin einigen erstaunlichen Eigenschaften dieser Tiere auf den Grund. Quallen kommen ohne Blut, Hirn und Herz aus, existierten bereits zu Zeiten der Dinosaurier und entwickeln sich vom Polypen zur Meduse. Die Folge erklärt außerdem, weshalb ihr schlechter Ruf nicht gerechtfertigt ist.
Orcas widmet sich den schwarz-weißen Riesendelfinen, ihrem ausgeprägten Familienleben und ihrer Kommunikation. Welt der Fische” richtet den Blick auf die enorme Vielfalt unter Wasser und erklärt unter anderem, wie sich Fische an ihren Lebensraum angepasst haben und warum der Schutz der Meere wichtig ist.
Den Abschluss bildet das Hörspiel Haie – bedrohte Jäger. Haie schwimmen bereits seit über 400 Millionen Jahren durch die Meere. Wie jagen sie, was steht auf ihrem Speiseplan und warum müssen sich Haie keine Sorgen um ihr Gebiss machen? Die Folge geht diesen und weiteren Fragen nach und zeigt außerdem, wie Haie erforscht werden und warum die scheuen Jäger bedroht sind.

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