Taucht ab mit der neuen Hörspiel-Compilation “Tiere im Wasser” von WAS IST WAS

“Tiere im Wasser” versammelt fünf Wissensreisen rund um faszinierende Bewohner der Meere. Was schwimmt, jagt und glibbert eigentlich alles unter der Wasseroberfläche? Die neue WAS IST WAS Hörspiel-Compilationversammelt fünf Wissensreisen rund um faszinierende Bewohner der Meere.

“Wale & Delfine”, “Quallen – glibberig schön!”, “Orcas”, “Welt der Fische” und “Haie – bedrohte Jäger”. Gemeinsam geben sie spannende Einblicke in das Leben unter Wasser und gehen zahlreichen Fragen rund um die tierischen Bewohner der Meere auf den Grund. Mit dabei sind die Hörspieleund. Gemeinsam geben sie spannende Einblicke in das Leben unter Wasser und gehen zahlreichen Fragen rund um die tierischen Bewohner der Meere auf den Grund.

“Wale & Delfine” führt zu den Giganten der Meere und bis hinab in die Tiefsee. Dabei geht es um den Gesang der Buckelwale, die Intelligenz von Delfinen und die beeindruckenden Tauchgänge der Pottwale. Auch die geheimnisvolle Welt der Tiefsee mit ihren leuchtenden Bewohnern und Schwarzen Rauchern spielt eine Rolle. führt zu den Giganten der Meere und bis hinab in die Tiefsee. Dabei geht es um den Gesang der Buckelwale, die Intelligenz von Delfinen und die beeindruckenden Tauchgänge der Pottwale. Auch die geheimnisvolle Welt der Tiefsee mit ihren leuchtenden Bewohnern und Schwarzen Rauchern spielt eine Rolle.

“Quallen – glibberig schön!” gehen Theo, Tess und Quentin einigen erstaunlichen Eigenschaften dieser Tiere auf den Grund. Quallen kommen ohne Blut, Hirn und Herz aus, existierten bereits zu Zeiten der Dinosaurier und entwickeln sich vom Polypen zur Meduse. Die Folge erklärt außerdem, weshalb ihr schlechter Ruf nicht gerechtfertigt ist. Ingehen Theo, Tess und Quentin einigen erstaunlichen Eigenschaften dieser Tiere auf den Grund. Quallen kommen ohne Blut, Hirn und Herz aus, existierten bereits zu Zeiten der Dinosaurier und entwickeln sich vom Polypen zur Meduse. Die Folge erklärt außerdem, weshalb ihr schlechter Ruf nicht gerechtfertigt ist.

“Orcas” widmet sich den schwarz-weißen Riesendelfinen, ihrem ausgeprägten Familienleben und ihrer Kommunikation. “Welt der Fische” richtet den Blick auf die enorme Vielfalt unter Wasser und erklärt unter anderem, wie sich Fische an ihren Lebensraum angepasst haben und warum der Schutz der Meere wichtig ist. widmet sich den schwarz-weißen Riesendelfinen, ihrem ausgeprägten Familienleben und ihrer Kommunikation.richtet den Blick auf die enorme Vielfalt unter Wasser und erklärt unter anderem, wie sich Fische an ihren Lebensraum angepasst haben und warum der Schutz der Meere wichtig ist.