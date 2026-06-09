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“WAS IST WAS” erkundet das Wunderwerk Körper

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26.06.2026
Es gibt eine neue Portion Wissen von “WAS IST WAS”! In der neuen Hörspielfolge “Dein Körper – voller Leben!” geht es auf eine spannende Reise dorthin, wo jeden Tag Erstaunliches passiert: in den menschlichen Körper. Statt trockenem Faktenunterricht erwartet große und kleine Hörerinnen und Hörer ein lebendiges Hörspiel, das Wissen greifbar macht. 
Staunen über Knochen, Organe und Energie
Das witzige Trio, bestehend aus Theo, Tess und Quentin, geht den großen Fragen des Alltags auf den Grund: Was hält uns stabil? Wie arbeiten Herz, Lunge und Verdauung zusammen? Und weshalb spielt erholsamer Schlaf eine so wichtige Rolle? Mit neugierigem Blick, humorvollen Momenten und authentischen Geräuschen entsteht ein Sachhörspiel, das komplexe Abläufe verständlich erklärt und Gesprächsstoff für die ganze Familie liefert.
Die neue Hörspielfolge “Dein Körper – voller Leben!” eignet sich für neugierige Kinder ab sechs Jahren, die mehr über den menschlichen Körper und wissenschaftliche Zusammenhänge erfahren möchten. Ob zu Hause, auf Reisen oder einfach zwischendurch: Das neue “WAS IST WAS” Hörspiel macht Lust darauf, den eigenen Körper mit offenen Ohren neu kennenzulernen. Die Folge ist im Streaming und als Download erhältlich.

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