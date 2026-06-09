“WAS IST WAS” erkundet das Wunderwerk Körper

Es gibt eine neue Portion Wissen von “ WAS IST WAS ”! In der neuen Hörspielfolge “ Dein Körper – voller Leben! ” geht es auf eine spannende Reise dorthin, wo jeden Tag Erstaunliches passiert: in den menschlichen Körper. Statt trockenem Faktenunterricht erwartet große und kleine Hörerinnen und Hörer ein lebendiges Hörspiel, das Wissen greifbar macht.

Staunen über Knochen, Organe und Energie

Das witzige Trio, bestehend aus Theo, Tess und Quentin, geht den großen Fragen des Alltags auf den Grund: Was hält uns stabil? Wie arbeiten Herz, Lunge und Verdauung zusammen? Und weshalb spielt erholsamer Schlaf eine so wichtige Rolle? Mit neugierigem Blick, humorvollen Momenten und authentischen Geräuschen entsteht ein Sachhörspiel, das komplexe Abläufe verständlich erklärt und Gesprächsstoff für die ganze Familie liefert.