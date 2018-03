Ab jetzt erhältlich: Ariana Grande und Meghan Trainor veröffentlichen mit Who Is Fancy neue Single “Boys Like You”

Who Is Fancy veröffentlicht nach seinem vielbeachteten Debüt-Song “Single. “Boys Like You” ist ab jetzt erhältlich und zeigt nicht nur, was der amerikanische Sänger Jake Hagood kann, sondern featured zudem zwei inzwischen äußerst bekannte Ladies: Neben der “All About The Bass”-Hit-Makerin Meghan Trainor ist keine Geringere als Popstar veröffentlicht nach seinem vielbeachteten Debüt-Song “ Goodbye ” eine neue. “” ist ab jetzt erhältlich und zeigt nicht nur, was der amerikanische Sängerkann, sondern featured zudem zwei inzwischen äußerst bekannte Ladies: Neben der “”-Hit-Makerinist keine Geringere als Popstar Ariana Grande zu hören. Wie sich das Zusammenspiel der drei Musiker anhört, könnt ihr mit dem offiziellen Musik-Video checken. Ein ganz schöner Hit, findet ihr nicht auch?

“Boys Like You”: Ein Song über die Liebe zwischen zwei Männern

Mit “Boys Like You” folgt Who is Fancy weiterhin seinem ehrlichen Songwriting-Konzept, verstellt sich dabei nicht und liefert einen Song, der von der Liebesgeschichte zwischen zwei Männern berichtet: “Ich spreche im Song darüber, was ich gerade durchlebe. Damals war ich in einen Typen verknallt, der einfach genau so war, wie der Kerl davor. Ich habe mir meine Sorgen und Gedanken über die Männerwelt einfach von der Seele geschrieben.” Das berichtet der Arkansas stammende Musiker nicht ganz ohne Sorge.

Who Is Fancy ist sehr stolz auf seine neue Single

“Ich bin überzeugt, dass Amerika und der Rest der Welt bereit ist für diesen Song, der offenkundig und unverschleiert davon handelt, wie ein Junge einen anderen Jungen liebt. Ein Song, der lange schon Teil meiner Reise war. Er vermittelt einfach, wer ich als Künstler bin, wo ich mit meiner Musik hin möchte und die Geschichte, die ich der Welt erzählen möchte”, kommentiert er. “Meghan und Ariana sind gute Freundinnen von mir und ihre Teilnahme bei dem Song haben ihn einfach auf ein ganz anderes Level gehoben. Ich bin sehr stolz und aufgeregt zugleich, dass das meine Single ist.”

