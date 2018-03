“Boys Like You” live: Seht Who Is Fancy, Meghan Trainor und Ariana Grande bei Dancing With The Stars

Single “Boys Like You” des Power-Trios Meghan Trainor und 23. November 2015 während des Finales der Show Dancing With The Stars für große Begeisterung. Das US-amerikanische Pendant zum deutschen Let’s Dance hatte sich mit der energiegeladenen Pop-Hymne genau den richtigen Song zum Anheizen der Stimmung ausgesucht. Aber seht es euch oben selbst an. Was für ein Spektakel! Die frisch veröffentlichte ” des Power-Trios Who Is Fancy und Ariana Grande sorgte amwährend des Finales der Showfür große Begeisterung. Das US-amerikanische Pendant zum deutschenhatte sich mit der energiegeladenen Pop-Hymne genau den richtigen Song zum Anheizen der Stimmung ausgesucht. Aber seht es euch oben selbst an.

Großartige Live-Performance: “Boys Like You” begeistert das Dancing With The Stars Publikum

Nachdem Jake Hagood, wie Who Is Fancy eigentlich heißt, während der ersten Stophe mit den zahlreichen Tänzern flirtet, verdreht einer von ihnen in Strophe zwei der schönen Meghan Trainor den Kopf. Ariana Grande, schick bauchfrei in schwarz, liefert schließlich stimmgewaltig wie immer das Power-geladene Finale. Wer wie wir nicht genug von der Gute-Laune-Nummer bekommt, kann sich “Boys Like You” hier bestellen:

