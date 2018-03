echtsexy: Hört “Goodbye” von Who Is Fancy im Coke Light TV–Spot mit James Franco

Der Sommer wird fancy: Who Is Fancy, mit bürgerlichen Namen Jake Hagood, ist im aktuellen Coke Light Werbespot mit James Franco musikalisch vertreten. Während der US-amerikanische Schauspieler Frauen erklärt, weshalb sie verdammt sexy sind, läuft im Hintergrund das Who Is Fancy-Debüt “Goodbye”. Anfang 2015 entwickelte sich der Song zu einem viralen Super-Hit. Alle kannten den Track sowie den Namen des Interpretens, nur ein Gesicht dazu gab es nicht. Nun ist das Geheimnis gelüftet und ihr könnt euch an dem sommerlichen Werbe-Spot erfreuen.

>>> Who Is Fancy Single “Goodbye” Download bei iTunes, Google Play oder Amazon