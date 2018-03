Hier ansehen: Who Is Fancy, Ariana Grande und Meghan Trainor veröffentlichen das Video zur neuen Single “Boys Like You”

Der Sommer ist leider endgültig vorbei, aber Ariana Grande und Who Is Fancy heizen euch im Video zu ihrem brandneuen Featuring “” noch einmal ordentlich ein. Im animierten Clip verwandeln sich die drei Pop-Sternchen in Comic-Charaktere, die um einen heißen Pool-Boy buhlen. Wie das Ganze ausgeht, könnt ihr euch im obigen Video anschauen. Zuletzt sogten die Drei gemeinsam während des Finales der Show Dancing With The Stars für große Begeisterung.