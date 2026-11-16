Mit dem Original Soundtrack zu “Hexed”
erscheint die musikalische Begleitung zum neuen Disney Animationsfilm, der unter “Wie verhext”
, am 26. November 2026 in den deutschen Kinos startet. Das Album vereint die eigens komponierte Filmmusik von Kris Bowers
mit der bereits veröffentlichten Single “Magic”
von Hailee Steinfeld
und nimmt Fans schon vor dem Kinostart mit in die außergewöhnliche Welt von Hex.
Für den Original Soundtrack hat sich der preisgekrönte Komponist Kris Bowers
, bekannt unter anderem durch “Der wilde Roboter”, eine besondere Klangwelt einfallen lassen. Neben klassischen Orchesterinstrumenten kommen ungewöhnliche Sounds wie Vogelstimmen, Flaschen und Kazoos zum Einsatz, die sich mit Holzbläsern, Synthesizern und Naturgeräuschen verbinden. So entsteht eine abwechslungsreiche Filmmusik, die sowohl die geheimnisvolle Hexenwelt als auch die emotionale Beziehung zwischen Billie und ihrer Mutter Alice musikalisch begleitet.
Ein weiteres Highlight des Soundtracks ist “Magic”
, die Neuinterpretation des bekannten Hits von The Cars. Gesungen wird der Song von Hailee Steinfeld
, die im englischen Original auch der Hauptfigur Billie ihre Stimme leiht. Mit modernen Pop-Sounds, rockigen Elementen und einer eingängigen Melodie bringt sie frischen Schwung in den Klassiker und sorgt für echtes Ohrwurm-Potenzial.
Der Original Soundtrack zu “Hexed”
ist ab dem 20. November 2026
im Streaming und als Download erhältlich und unterstreicht die Geschichte der Teenagerin Billie, die plötzlich außergewöhnliche Fähigkeiten entdeckt und dadurch in eine geheimnisvolle Hexenwelt gerät. Gemeinsam mit ihrer Mutter Alice begibt sie sich auf ein spannendes Abenteuer und kommt dabei Familiengeheimnissen auf die Spur, die das Schicksal der Hexenwelt verändern könnten.