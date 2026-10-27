Hexed”, der ab dem 25. November 2026 unter “Wie verhext” in den deutschen Kinos zu sehen ist. Hailee Steinfeld, die im englischen Original der Hauptfigur Billie ihre Stimme leiht, hat dafür den bekannten Hit “ Mit “ Magic ” gibt es den ersten musikalischen Vorgeschmack auf den neuen Disney Animationsfilm “”, der ab dem 25. November 2026 unter “” in den deutschen Kinos zu sehen ist. Hailee Steinfeld, die im englischen Original der Hauptfigur Billie ihre Stimme leiht, hat dafür den bekannten Hit “ Magic ” von The Cars neu interpretiert. In ihrer Version bekommt der Song einen frischen, modernen Pop-Sound, der mit rockigen Elementen und der eingängigen Melodie sofort zum Ohrwurm wird. Damit stimmt “ Magic ” musikalisch auf Billies außergewöhnliches Abenteuer ein und macht schon jetzt Lust auf den neuen Film.

In “Hexed” entdeckt die unkonventionelle Teenagerin Billie plötzlich geheimnisvolle Fähigkeiten, die sie in eine verborgene Hexenwelt führen. Gemeinsam mit ihrer Mutter Alice begibt sie sich auf ein außergewöhnliches Abenteuer und stößt dabei auf Familiengeheimnisse, die weitreichende Folgen haben könnten.