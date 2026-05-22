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Winnie Puuh feiert 100 Jahre voller Freundschaft und Fantasie

Winnie Puuh News
22.05.2026
Seit 100 Jahren begleitet Winnie Puuh Familien mit seinen einzigartigen Geschichten durch den Alltag. Zum großen Jubiläum des liebenswerten Bären lädt Disney dazu ein, die Abenteuer aus dem Hundertmorgenwald neu zu entdecken – mit den Original-Hörspielen rund um Winnie Puuh und seine Freunde.
Die Erzählungen von A. A. Milne erschienen erstmals im Jahr 1926 und begeistern seitdem rund um die Welt Generationen. Kaum eine andere Kinderbuchfigur steht so sehr für Geborgenheit, Freundschaft und warme Alltagsmomente wie Winnie Puuh. Mit seiner ruhigen, neugierigen Art erinnert der honigliebende Bär bis heute daran, wie wertvoll gemeinsame Zeit, Fantasie und Zusammenhalt sind.
In den liebevoll inszenierten Hörspielen begegnen Familien bekannten Figuren wie Ferkel, Tigger, I-Aah, Rabbit, Kanga, Ruh und Christopher Robin. Gemeinsam erleben sie kleine und große Abenteuer, die Mut machen, Trost spenden und oft mit einem Augenzwinkern zeigen, wie wichtig gegenseitige Unterstützung ist.
Mit der Playlist Winnie Puuh – Alle Hörspielewarten vertraute Stimmen, charmante Geschichten und viele Wohlfühlmomente auf kleine und große Disney Fans. Zwischen Honigtöpfen, wilden Tigger-Sprüngen und ruhigen Spaziergängen mit I-Aah entstehen schöne Erzählungen, die immer für gute Laune sorgen.
Wer die zeitlosen Geschichten rund um den honigliebenden Bären pünktlich zum 100. Jubiläum noch einmal erleben möchte, findet hier die komplette Hörspielsammlung in einer Playlist: Winnie Puuh – Alle Hörspiele

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