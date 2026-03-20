Wir sind Helden – Judith Holofernes veröffentlicht Vinyl-Box mit 3x Coloured Vinyl “Danke, ich hab schon”

WER NEUGIERIG IST AUF DIE MUSIK JENSEITS VON „WIR SIND HELDEN“… DER FINDET IN DIESER WUNDERSCHÖNEN VINYL-BOX ALLE DREI ALBEN VON JUDITH, IN DER JEWEILS ZUM ARTWORK PASSENDEN VINYLFARBE, INKLUSIVE DEM FRÜHWERK „KAMIKAZEFLIEGE“.

NEBEN DER EXKLUSIVEN NEUAUFLAGE DES TIERGEDICHTE BUCHES „DU BELLST VOR DEM FALSCHEN BAUM“ BEFINDET SICH IN DER BOX EIN WEITERES LIEBEVOLL KURATIERTES 68-SEITIGES BUCH. DIESES BEINHALTET VIELE FEINE KLEINE GESCHICHTEN UND UNVERÖFFENTLICHTES FOTOMATERIAL.

DAS HANDSIGNIERTE LESEZEICHEN, PASSEND ZU JUDITH`S NEUEM ROMAN „HUMMELHIRN“, DER AM 12.03. IM KIWI VERLAG ERSCHEINEN WIRD.





Über den Release sagt Judith Holofernes:

Die Box ist so, so schön geworden! Ich hab sie selbst gerade erst bekommen und kriege mich überhaupt nicht wieder ein. Ich weiß gar nicht, worauf ich am stolzesten sein soll, auf das schöne Sticker Set, das schöne Buch, die wunderschöne Gestaltung… Oder vielleicht am allermeisten auf die Kamikazefliege, mein Jugendwerk, das hier jetzt doch noch mal eine Ehrenrunde bekommt!

Ich hoffe, euch macht das so viel Spaß wie mir.

Und wenn ihr nachlesen wollt, was die Frau, die all dieses Zeug gemacht hat, eigentlich für ein Kind war, dann möchte ich euch natürlich mein neues Buch Hummelhirn ans Herz legen.

Alles Liebe,

Judith



